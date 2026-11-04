Antrittsvorlesung an der TUHH: Digitale Prognosen für Frakturheilung

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Harburg. Weltweit brechen sich Menschen jedes Jahr rund 170 Millionen Mal einen Knochen. Nicht immer heilen diese Brüche trotz Platten und Schrauben wie gewünscht, eine Methode, um solche Heilungsstörungen frühzeitig vorherzusagen, fehlt in der Medizin bislang.

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An diesem Problem arbeitet Prof. Dr. Sara Checa Esteban am Institut für Biomechanik der Technischen Universität Hamburg (TUHH). Die Wissenschaftlerin entwickelt computergestützte Simulationsmodelle, die Heilungsverläufe von Knochenbrüchen präziser vorhersagen und individuell auf einzelne Patienten zuschneiden sollen.

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Im Rahmen einer Antrittsvorlesung im gut besuchten Audimax II stellte Checa ihre Forschung unter dem Leitsatz „Digital Healing” vor. Zuvor zeichnete Prof. Arne Speerforck, Studiendekan für Maschinenbau, ihren internationalen Werdegang nach: Er führte Checa vom Studium des Industrieingenieurwesens in Málaga über die Promotion an der University of Southampton und eine Station am Trinity College in Dublin bis zu einer langjährigen Professur am Julius-Wolff-Institut der Berliner Charité. TU-Präsident Prof. Andreas Timm-Giel hielt ein kurzes Grußwort.

Wie Zellen auf Druck und Bewegung reagieren

Checas Forschung bewegt sich an der Schnittstelle von Medizin und Ingenieurwissenschaften. Grundlage ist die Mechanobiologie: Sie untersucht, wie lebende Zellen auf äußere physikalische Reize wie Druck oder Bewegung reagieren und diese in biologische Signale umwandeln.

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Statt den Heilungsverlauf komplizierter Brüche abzuwarten, berechnet eine Software den Regenerationsprozess im Voraus. Das System funktioniert dabei wie ein digitaler Zwilling des verletzten Knochens: Der Computer übersetzt den Bruch in chemische und physikalische Daten.

Vom sichtbaren Knochen bis zur einzelnen Zelle

Für die Berechnung muss die Software mehrere Ebenen gleichzeitig berücksichtigen, vom sichtbaren Knochen über verschiedene Gewebearten bis zu mikroskopisch kleinen Zellen. Ziel der Forschung ist es, diese Wechselwirkungen exakt zu erfassen und die Skelettgesundheit grundlegend besser zu verstehen. (cb)