Auto kracht in Juweliergeschäft: Blitzeinbruch in Harburg scheitert

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Harburg. Mit einem Auto haben Unbekannte versucht, in ein Juweliergeschäft an der Lüneburger Straße einzudringen. In der Nacht zum Mittwoch, gegen kurz nach 2 Uhr, rammten die mutmaßlichen Täter eine Metallsäule, die den Eingangsbereich des Geschäfts zusätzlich sichern sollte. Das Fahrzeug blieb dabei an der Konstruktion hängen.

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Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren vier Personen an der Tat beteiligt. Eine Sicherheitsjalousie wurde bei dem Aufprall erheblich beschädigt. Den Tätern gelang es nach bisherigem Stand jedoch nicht, in das Innere des Geschäfts vorzudringen.

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Die Polizei leitete nach der Tat eine Fahndung ein, die zunächst ohne Erfolg blieb. Das mutmaßliche Tatfahrzeug konnte die Polizei am Tatort sicherstellen. Weitere Einzelheiten zum Ermittlungsstand sollen im Laufe des Vormittags von der Pressestelle der Polizei bekannt gegeben werden.

Schon mehrfach Ziel solcher Attacken

Es ist nicht das erste Mal, dass Unbekannte mit einem Auto versuchen, in ein Juweliergeschäft in Harburg einzudringen. Bereits im Januar 2023 rammten Täter mit einem gestohlenen Mercedes ein Pfand- und Juweliergeschäft an derselben Lüneburger Straße. Auch damals blieb das Fahrzeug im gesicherten Eingangsbereich stecken.

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Im Februar 2026 traf es ein Juweliergeschäft an der Harburger Rathausstraße, das ebenfalls mit einem Auto gerammt wurde. Im Juli desselben Jahres kam es in der Moorstraße zu einem weiteren Blitzeinbruch: Täter drangen mit einem Fahrzeug gewaltsam in ein Juweliergeschäft ein und erbeuteten Schmuck.

Zusammenhang bislang unklar

Der aktuelle Vorfall ist damit mindestens der vierte bekannt gewordene Einbruch beziehungsweise Einbruchsversuch dieser Art in Harburg seit Anfang 2023. Ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht, ist nach Angaben der Polizei bislang nicht bekannt. (tj)