Bahnstrecke Hamburg-Hannover: Deutsche Bahn baut — Metronom erwartet massive Zugausfälle

Werbung Werbung Werbung

Harburg. Bahnreisende zwischen Hamburg und Hannover müssen sich Ende November auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Von Freitag, 27. November, bis Montag, 30. November, führt die Deutsche Bahn umfangreiche Bauarbeiten durch, die zu zahlreichen Zugausfällen führen. Besonders betroffen sind die metronom-Linien RE3 und RB31 zwischen Hamburg Hauptbahnhof, Lüneburg, Uelzen, Celle und Hannover Hauptbahnhof.

Werbung Werbung Werbung

Der gewohnte Takt kann in diesem Zeitraum nicht eingehalten werden. Die Fahrzeiten ändern sich vor allem früh morgens, abends und nachts. Einige Zwischenhalte entfallen komplett. Fahrgäste sollten sich daher vorab in den digitalen Fahrplanauskünften über ihre Verbindung informieren. Die aktualisierten Fahrpläne mit den konkreten Zugausfällen sollen in den kommenden Tagen verfügbar sein.

Werbung

Das private Eisenbahnunternehmen metronom informiert bereits jetzt über die bevorstehenden Einschränkungen, damit sich Pendler und Reisende frühzeitig darauf einstellen können.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Ersatzverkehr mit Bussen in Vorbereitung

Der Ersatzverkehr mit Bussen befindet sich noch in Planung. Sobald die Details feststehen, veröffentlicht metronom die endgültigen Fahrplananpassungen auf seiner Website und in den elektronischen Fahrplantabellen.

Reisende können sich auf der metronom-Website über aktuelle Entwicklungen informieren. Auch die digitalen Fahrplanauskünfte werden die geänderten Verbindungen rechtzeitig anzeigen. (dh)