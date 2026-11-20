Werbung Werbung Werbung

Harburg. Bahnreisende zwischen Hamburg und Hannover müssen sich am kommenden Wochenende auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Von Freitag, 27. November, bis Montag, 30. November, fallen auf den metronom-Linien RE3 und RB31 ganztägig zahlreiche Züge aus. Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der Strecke.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Die Auswirkungen für Fahrgäste sind unterschiedlich: Einige Verbindungen entfallen vollständig, andere nur auf Teilstrecken. Das private Eisenbahnunternehmen metronom setzt für die ausfallenden Fahrten Ersatzbusse ein. Reisende sollten sich darauf einstellen, dass die Fahrt mit dem Bus deutlich länger dauert als mit dem Zug.

Werbung

Das Unternehmen rät Fahrgästen dringend, ihre Verbindung vor der Abfahrt zu prüfen. Wer mit dem Ersatzbus unterwegs ist, sollte mehr Zeit für die Reise einplanen. Die geänderten Fahrzeiten sind bereits in allen gängigen elektronischen Fahrplanauskünften hinterlegt.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Fahrpläne im Internet abrufbar

Detaillierte Informationen zu den Zugausfällen und dem Ersatzverkehr finden Reisende in den digitalen Fahrplanauskünften. Dort sind alle aktuellen Verbindungen mit Zügen und Bussen verzeichnet. Die Deutsche Bahn nutzt das Wochenende für notwendige Arbeiten an der viel befahrenen Strecke.

Alle Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse stehen zusätzlich in der Baustellen-Übersicht auf der metronom-Website. Interessierte können die Informationen unter www.der-metronom.de/baustellen abrufen. Dort finden sich alle Details zu den betroffenen Verbindungen und den Ersatzfahrplänen für das gesamte Wochenende. (dh)