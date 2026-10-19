Bauarbeiten: Metronom-Züge fallen vier Wochen zwischen Harburg und Hamburg aus

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Harburg. Zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Harburg fahren von Montag, 26. Oktober, bis Sonntag, 22. November 2026, keine Metronom-Züge. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten im Bereich der Norderelbebrücke.

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Betroffen sind die Linien RE3/RB31 zwischen Hamburg, Lüneburg und Uelzen sowie RE4/RB41 zwischen Hamburg, Rotenburg und Bremen. Auf beiden Strecken fallen sämtliche Fahrten zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Harburg während der Sperrung aus.

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Reisende können in diesem Zeitraum auf die S‑Bahn-Linien S3 und S5 ausweichen, um über die Elbe zu kommen. Auch ein eingeschränktes Angebot im Fernverkehr steht zur Verfügung, dafür benötigen Fahrgäste allerdings eine separate Fahrkarte für den Fernverkehr.

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Kein Ersatzverkehr mit Bussen

Einen Ersatzverkehr mit Bussen richtet der Metronom während der Sperrung nicht ein. Pendlerinnen und Pendler müssen sich deshalb auf längere Fahrzeiten und zusätzliche Umstiege einstellen.

Der Metronom rät Fahrgästen, vor Fahrtantritt einen Blick in die elektronischen Fahrplanauskünfte zu werfen. Dort finden sie die genauen Fahrzeiten der alternativen Verbindungen. (dh)