Bauzaun im Göhlbachtal: Warum der Spielplatz in der Steinikestraße gesperrt ist

Harburg. Der Spielplatz an der Steinikestraße im Göhlbachtal ist derzeit komplett eingezäunt. Ein Bauzaun versperrt das gesamte Areal neben dem Ütschendiek, Klettergerüst, Sandkiste und Trampolin bleiben gesperrt. Kinder, die auf den Spielplatz gehen wollten, machen derzeit lange Gesicher.
Grund für die Absperrung ist der geplante Umbau des Geländes zu einer urzeitlichen Spiel- und Bewegungswelt. Die Arbeiten sollen im vierten Quartal 2027 abgeschlossen sein.
Bevor die neuen Spielgeräte entstehen, laufen zunächst vorbereitende Maßnahmen. Dazu zählen Abrissarbeiten, Arbeiten am Boden sowie eine Kampfmittelsondierung. Diese erste Bauphase soll rund zwölf Wochen in Anspruch nehmen.
Was sich für Anwohner ändert
Erst nach Abschluss dieser Vorbereitungen beginnt die eigentliche Herstellung der neuen Spielangebote. Während der gesamten Bauzeit gilt tagsüber ein Halteverbot auf der Steinikestraße, das auch die Wendekehre im Bereich der Kleingärten umfasst. (cb)