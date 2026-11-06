Bildergalerie: Gelungene Doppel-Premiere im Autohaus Weller

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Harburg. Veranstaltungen im Autohaus Weller sind immer ein Highlight. Und genau so war es auch am Donnerstagabend: Im Rahmen einer After-Work-Veranstaltung stand bei Weller in der Buxtehuder Straße 112 eine Doppel-Premiere auf dem Programm. Die Gäste erlebten die Vorstellung des neuen BMW i3 und BMW X5 in exklusivem Ambiente.

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Außer Live-Musik vom DJ und einem exquisiten Flying Buffet in Kooperation mit dem Leuchtturm gab es als weiteres Highlight Live-Musik von der international erfolgreichen Violinistin Alissa Nagel.

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Im Mittelpunkt des Interesses standen allerdings die beiden neuen Mitglieder der BMW-Familie: Mit dem BMW i3 und dem BMW X5 bietet BMW zwei moderne Modelle an, die unterschiedliche Ansätze der Mobilität verkörpern.

Filialleiter David Breuer freut sich über den Auftritt der Violinistin Alissa Nagel. Foto: Bittcher

Der BMW i3 steht für vollelektrisches Fahren und nutzt die fünfte Generation der eDrive-Technologie, die eine effiziente Energienutzung und hohe Reichweiten ermöglicht. Der BMW X5 hingegen bleibt dem bewährten Konzept eines klassischen SUV treu und ist mit leistungsstarken Benzin- oder Dieselmotoren sowie einem Automatikgetriebe erhältlich.

Die gelungene Veranstaltung unterstrich auch das große Interesse an moderner Elektromobilität und machte die Markteinführung der beiden neuen Fahrzeuge zu einem echten Publikumsmagneten. WELLER Hamburg-Harburg blickt auf einen rundum erfolgreichen Abend mit vielen interessierten Gästen und großartiger Stimmung zurück.

Hier sind die schönsten Bilder des Abends: