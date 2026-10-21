Bildergalerie: Gelungene Premiere für neue Ausstellung im Harburger Museum

Werbung Werbung Werbung

Harburg. Premieren-Stimmung im Harburger Museum: Rund 350 geladene Gäste haben am Dienstagabend die neue Ausstellung „Zeitreise Hamburg“ im Archäologischen Museum Hamburg vorab besichtigt. Ab heute ist die Schau offiziell für alle Besucher geöffnet.

Werbung Werbung Werbung

Zur Premiere waren zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft sowie Mitglieder des Harburger Museumsvereins gekommen, darunter Harburgs Handelshof-Chef Jörn Sörensen, die Geschäftsführerin des Lüneburg-Marketings, Melanie-Gitte Lansmann, Künstlerin Petra Hagedorn sowie Rainer Bliefernicht (CDU) und Heinke Ehlers (Grüne).

Werbung

Museumsdirektor Rainer-Maria Weiss begrüßte die Gäste im Großen Theatersaal des Museums. „Die Ausstellung ist gestaltet wie ein großes Pop-Up-Buch: Viele der lebensgroße Pappfiguren werden Ihnen bekannt vorkommen. Viele historische Persönlichkeiten werden Ihnen in Lebensgröße entgegentreten”, sagt Weiss.

Wein, Brezeln und erste Reaktionen

Weiss sprach zudem über die Entstehung der Schau: „Die große Herausforderung war es, das große Wissen des Museums kindgerecht zu verpacken, um eine Ausstellung für die ganze Familie auf die Beine zu stellen”, sagt er. Im Anschluss an die Begrüßung konnten die Gäste bei Wein und Brezeln die Ausstellungsräume erkunden.

Bliefernicht zeigte sich begeistert von dem Rundgang. „Eine tolle Ausstellung”, sagt er. Und Martina Siebert von der Kulturwerkstatt Harburg sagte: „Die Ausstellung ist super! Eintauchen in ein „Pop-Up-Bilderbuch“ ist durch die Größe der Figuren und Bilderbuch-Seiten auch für Erwachsene möglich. Mein „inneres Kind“ ist jetzt glücklich!”

Eintritt und Öffnungszeiten

Der Eintritt zur Ausstellung kostet acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Begleitend zur Schau bietet das Museum ein Veranstaltungsprogramm für alle Altersgruppen an.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

„Zeitreise Hamburg“ ist bis Sonntag, 25. April 2027, zu sehen. Das Archäologische Museum Hamburg am Museumsplatz 2 hat dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (cb)