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Harburg. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Schild mit der Aufschrift: „Bitte nicht füttern“: Das altehrwürdige Kamel vom Spielplatz im Göhlbachtal steht jetzt direkt am Rundweg um den Ütschendiek hinter einem Zaun. Sehr zur Freude der Spaziergänger, die sich an einen Zoo erinnert fühlen.

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Der Spielplatz an der Steinikestraße im Göhlbachtal wird derzeit umgebaut und bleibt während der Bauzeit gesperrt. Deshalb musste die Kamel-Skulptur, auf der zahlreiche Harburger Kinder saßen und durch die Wüste ritten, ihren angestammten Platz räumen.

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Auf dem Gelände entsteht künftig eine neue Spiel- und Bewegungswelt unter dem Motto Urzeit und Dinosaurier. Laut Planung soll der Umbau im vierten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

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Was mit dem Kamel passiert

Nach der Fertigstellung soll die restaurierte Kamel-Skulptur wieder einen Platz auf dem neuen Spielplatz bekommen. Bis dahin steht sie eingezäunt am Rundweg um den Ütschendiek.

„Es ist beabsichtigt, das Kamel bis zum Ende der Umgestaltung des Spielplatzes am Rande der durch Bauzaun eingehausten Fläche zu belassen. Während der Baumaßnahme wird die Skulptur geschützt. Die Restaurierung erfolgt vor Ort”, sagt Mandy Linke von der Pressestelle des Bezirksamtes auf Anfrage von harburg-aktuell.de. (cb)