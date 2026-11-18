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Harburg. Rund 70 Gäste kamen am Dienstagabend in die Galerie 1565 im Bornemannschen Haus in der Harburger Schloßstraße, um die Vorstellung des Buches „Harburg an der Elbe. Der Binnenhafen” zu erleben. Unter den Besuchern waren Bezirksamtsleiter Christian Carstensen und Frederik Schröder von der Sparkasse Harburg-Buxtehude.

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Das im Ellert & Richter Verlag erschienene Buch widmet sich dem Harburger Binnenhafen, einem maritimen Revier im Süden Hamburgs. Fotograf Michael Zapf zeigt darin ungewöhnliche Perspektiven auf das Gebiet, in dem nach Angaben des Buches Geschichte, Gegenwart und Zukunft besonders eng beieinander liegen. Journalist Holmer Stahncke und der Hamburger Landesarchäologe Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss steuerten historische und wirtschaftsgeschichtliche Texte bei.

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Das neue Buch über den Binnenhafen. Foto: Bittcher

Gastgeber Arne Weber, Inhaber der Galerie, begrüßte die Gäste mit deutlichem Lob für das Werk. „Ich bin total begeistert von diesem Buch! Es ist mit Herzblut geschrieben und fotografiert worden“, sagt Weber. Er habe überlegt, die erste Auflage komplett selbst zu kaufen: „Ich kann ihnen nur raten, dieses Buch schnell zu kaufen.“

Buchvorstellung in der Galerie 1565. Foto: Bittcher

Wie das Buch entstand

Weiss führte die Gäste zunächst in Inhalt und Hintergrund des Buches ein. Anschließend sprach er gemeinsam mit Stahncke und Zapf über die Entstehung des Projekts.

Michael Zapf, Holmer Stahnke und Rainer-Maria Weiss berichteten über Entstehung und Inhalt des Buches. Foto: Bittcher

Das Buch „Harburg an der Elbe. Der Binnenhafen“ hat 224 Seiten und enthält 168 Abbildungen im Format 17,5 mal 25,2 Zentimeter. Es ist als Hardcover unter der ISBN 978–3‑8319–0906‑3 erschienen und kostet 25 Euro. (cb)