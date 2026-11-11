CDU Harburg fordert: Kein Abrigado an der Buxtehuder Straße

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Harburg. Die Sozialbehörde hat ihre Muskeln spielen lassen und die Bezirkspolitik in ihre Schranken gewiesen. Sie lehnt wie berichtet eine Zwischenlösung für das Abrigado ab und bekräftigt noch einmal ihre Entscheidung, die Drogenhilfe spätestens in zwei Jahren ganz in die Nähe an die Buxtehuder Straße zu verlagern. Genau dagegen gibt es Widerstände, nicht nur von den Anwohnern, sondern jetzt auch von der Harburger CDU.

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In einem Antrag an die nächste Sitzung der Bezirksversammlung am 1. Dezember wollen die Christdemokraten einen Verzicht auf die dauerhafte Unterbringung des Abrigados an der Buxtehuder Straße fordern. Sie schlägt vor, bei der weiteren Suche nach einem Interimsstandort zugleich zu prüfen, ob dieser auch als Dauerlösung geeignet ist.

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Dabei soll nach den Kriterien ausreichender Abstand zu Schulen, Kitas, Wohngebieten und Spielplätzen sowie gute Erreichbarkeit für die Konsumenten und ausreichend Fläche für ein bedarfsgerechtes Angebot geprüft werden. Das alles steht im Entwurf für einen entsprechenden Antrag. Ob er in dieser Form tatsächlich gestellt wird, entscheidet die CDU-Fraktion am Donnerstag.

CDU will Abrigado-Umzug an die Buxtehuder Straße stoppen

CDU-Fraktionschef Rainer Bliefernicht: „Den geplanten Wohnungsbau für vordringlich Wohnungssuchende an der Buxtehuder Straße begrüßen wir ausdrücklich.“ Die CDU sieht auch, dass eine niedrigschwellige Drogenhilfe mit Konsumraum in Harburg notwendig ist. Das Angebot müsse ohne Unterbrechung fortgeführt.

CDU stellt klar: Drogenhilfe in Harburg bleibt notwendig

Mit ihrem Antrag trifft die CDU vor allem bei der SPD auf einen wunden Punkt. Es ist kein Geheimnis, dass einige SPD-Distrikte von Anfang an gegen den Plan waren, das Abrigado ganz in der Nähe zusammen mit der Harburger Tafel und den Wohnungen für vordringlich Suchende zusammenzulegen. Der Widerstand wurde geringer, als sich die Tafel auf eigene Faust ein neues Domizil gesucht hat.

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Das Unbehagen blieb. Bezirksamtsleiter Christian Carstensen vermied es, sich offen gegen die Fachbehörde zu stellen, deutete aber mit einem wenig beachteten Nebensatz an, wie kritisch er die Verlagerung der Drogenhilfe um ein paar hundert Meter sieht. Dass dann ein Staatsrat der Sozialbehörde in einem nicht öffentlichen Gespräch den neuen Standort des Abrigados als „unglückliche Lösung“ bezeichnete, wurde einen Tag später von seiner Behörde schnellstens dementiert.

In dieser durchwachsenen Gemengelage kann die CDU durchaus auf eine Mehrheit für ihren Antrag spekulieren. Ändern würde es wohl wenig. (ag)