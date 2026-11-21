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Harburg. Günter Netzer ist es gelungen. Ebenso Rudi Völler und Frank Pagelsdorf und in 2019 ist Inka Grings dazugekommen: Fünf Treffer beim Torwandschießen im Sport Studio. Ob dies am 11. Dezember 2026, beim traditionellen Torwandschießen der Harburger Altherrenauswahl (HAA) zu Gunsten der Deutschen Muskelschwund-Hilfe auch jemandem gelingen wird?

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Am Freitag, 11. Dezember, ab 15 Uhr, richtet die Harburger Altherrenauswahl zusammen mit Anne Rehberg vom Harburger Weihnachtsmarkt die 20. Torwandmeisterschaft aus. Besucher können den Teilnehmern zuschauen oder selbst an die Torwand treten.

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Zur Teilnahme aufgerufen sind Vertreter aus Harburger Wirtschaft, Sport, Politik, Behörden, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Auch Familienangehörige können in den Teams mitspielen, ebenso private Gruppen ohne beruflichen Hintergrund.

Wie viel kostet die Teilnahme?

Jede Mannschaft besteht aus bis zu vier Teilnehmern und zahlt ein Startgeld von 50 Euro. Das Geld fließt vollständig als Spende an die Deutsche Muskelschwund-Hilfe. Wer möchte, erhält dafür eine Spendenquittung nach Paragraf 10b des Einkommensteuergesetzes.

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Zu den Teilnehmern zählen traditionell Betriebsmannschaften aus Harburg Stadt und Land, aus Vereinssport, Politik und Wirtschaft. Firmen und Vereine nutzen den Termin häufig auch als kleine Weihnachtsfeier und kommen bei Glühwein und Schmalzgebäck zusammen, während die Teams an der Torwand antreten.

Wie kann man sich anmelden?

Anmeldungen zum Torwandschießen nehmen Marco Hörmann und Andreas Kaiser vom Verein Harburger Fußball AH, Auswahl von 2001 „Muskelschwund” e.V., entgegen. Interessierte erreichen sie unter der Rufnummer 0172/4011686 oder per E‑Mail an kaiser@kaiserwerbung.de.

Wer stattdessen spenden, sich ehrenamtlich für die Deutsche Muskelschwund-Hilfe engagieren oder Mitglied der Harburger Fußball-Altherren-Auswahl werden möchte, kann sich an den zweiten Vorsitzenden Andreas Kaiser wenden, ebenfalls unter der Rufnummer 0172/4011686 oder per Mail an kaiser@kaiserwerbung.de. (cb)