Christian Carstensen bietet Bürgersprechstunde im Harburger Rathaus an

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Harburg. Bürgerinnen und Bürger können am Dienstag, 24. November, wieder persönlich mit dem Bezirksamtsleiter sprechen. Christian Carstensen steht ab 15.30 Uhr im Harburger Rathaus, Harburger Rathausplatz 1, für Gespräche zur Verfügung.

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Die Sprechstunde findet in einem vertraulichen Rahmen statt. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab anmelden, telefonisch unter 040/428 71–2100.

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Carstensen betont die Bedeutung der einzelnen Anliegen neben den großen Themen des Bezirks. „Es gibt viele allgemeine Themen, die uns im Bezirk Harburg bewegen. Die persönlichen Anliegen und Ansichten der einzelnen Bürgerinnen und Bürger dürfen dabei aber nicht übersehen werden. Daher freue ich mich bereits auf die nächsten Gespräche im Rahmen der monatlichen Sprechstunde”, sagt Carstensen.

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Wie oft findet das Format statt?

Die Sprechstunde gehört zu einem monatlichen Angebot des Bezirksamtsleiters. Sie richtet sich an alle Harburgerinnen und Harburger, die ihre Themen direkt im Rathaus vorbringen möchten. (cb)