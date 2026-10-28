Die Charts im Visier: Rappender Feuerwehrmann aus Harburg startet durch

Werbung Werbung Werbung

Harburg. Von Harburg in die Charts: Das ist der Traum von Rapper Lamin Sumareh. Der 34-jährige Rapper möchte jetzt mit seiner Musik durchstarten. Das Album mit 13 neuen Songs ist fast fertig, Videos sollen produziert und seine Reichweite auf Social-Media vergrößert werden. Man merkt sofort: Dieser junge Mann ist auf dem Sprung und hat noch viel vor.



Wer jetzt denkt: Das Gesicht kenn ich doch, hat Recht: Bereits vor zwei Jahren war er eines der Gesichter der Feuerwehr-Kampagne „Feuer im Herzen“ und auch in Harburg auf vielen Plakaten zu sehen.

Werbung Werbung Werbung

Unter seinem Künstlernamen „aLeS“, gesprochen Alice, hat er gemeinsam mit seinem Produzenten Marten Höll bereits fünf Songs produziert. Deutscher Rap mit tiefgründigen Texten über Liebe, Schmerzen und das „Wunderland“. Eins haben alles Songs gemeinsam – das Intro: „Ich bin aLes — Sunshine for Life“. Die erste Zeile ist nicht nur sein Lebensmotto — sie garantiert auch einen großen Wiedererkennungswert der Songs.

Werbung

„Ich bin aLes — Sunshine for Life“. Die erste Zeile seiner Songs ist sein Lebensmotto. Foto: Bittcher

Hauptberuflich ist der gebürtige Harburger, der 2012 sein Abitur am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium machte, Feuerwehrmann bei der Hamburger Berufsfeuerwehr. Es ist sein Traumberuf. Doch gegen eine Musik-Karriere hat der Sohn einer „Harburger Deern“ und eines Gambiers nichts einzuwenden.



Seine Leidenschaft für Musik zeigte sich schon früh: In einer Schulband spielte er Schlagzeug. Nach seinem Abitur 2012 ging er zur Bundeswehr. „Dort begann ich, auf eigenen Beats meine ersten Songs zu schreiben – ganz heimlich und zunächst nur für mich, um meine Gedanken und Erfahrungen festzuhalten und zu verarbeiten“, erinnert sich der 34-Jährige.

Lamin Sumareh mit dem Cover seiner aktuellen Songs. Foto: Bittcher

Er fügt hinzu: „2018 wurde ich Feuerwehrmann. Ich selbst würde mich als „positiv verrückt“ bezeichnen, denn schon immer haben mich Berufe mit Action, Abwechslung und außergewöhnlichen Herausforderungen gereizt



Parallel dazu entwickelte er seine Musik weiter: „Ich schrieb Songs auf Instrumental-Beats, trug sie meinen Freunden vor und holte mir erstes Feedback ein. So arbeitete ich kontinuierlich an mir und meiner Musik. Dabei entstanden die drei Songs „aLeS aus dem Wunderland“, „Guter Mensch“ und „Standort“ – die ersten Tracks, die ich stolz vor Freunden und Bekannten live performte.“

2025 schenkte ihm eine gute Freundin sein erstes Mikrofon. Damit nahm er zu Hause die ersten eigenen Songs auf. „Mit wachsendem Mut wagte ich schließlich den Schritt ins Studio, um zu sehen und zu hören, was dabei herauskommen würde.“

Kurze Zeit später entdeckte er das Tonstudio von Marten Höll für sich: „Ich hatte großen Spaß an der Arbeit und war mit den Ergebnissen so zufrieden, dass ich mir dachte: Das nächste Feedback soll von der Öffentlichkeit kommen. Ich stand vor der Entscheidung, meine Musik weiterhin nur für mich zu machen oder mich zu öffnen, zu zeigen und mitzuteilen. Genau dieses Bedürfnis, mich durch Musik mitzuteilen, war der Beweggrund für diesen Schritt.“

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Wer selbst einmal reinhören möchte: Seine bisher veröffentlichten Songs sind auf allen gängigen Streaming-Portalen, wie etwa Spotify zu finden. Eine Gratis-Kostprobe seines aktuellen Songs gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=PiPuXmaw1



Hier geht es zum Spotify Account von Lamin: https://open.spotify.com/intl-de/artist/3vUC2WPaQmG9sv6wIQBw0j?si=dYncpQkHSrmXDrOyGK64QA&nd=1&dlsi=e485b2b5261e417b



„Mit meiner Musik werde ich sicher nicht jeden erreichen. Doch wer rein hört, wird schnell merken, dass ich ein 90er-Jahrgang bin, der von Musik mit Tiefgang und Storytelling geprägt wurde“, sagt er und fügt hinzu: „Wie es für mich musikalisch weitergeht, werden letztlich die Zuhörer entscheiden. Eines weiß ich aber sicher: Wie ich gerne sage, „Musik ist meine Therapie.“ Deshalb werde ich nicht aufhören, Texte zu schreiben und mich musikalisch weiterzuentwickeln.