Die schönsten Fotos: StudiStart auf dem Wochenmarkt für Harburgs neue „Ersties“

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Harburg. Taschen-Alarm auf dem Wochenmarkt: Vor dem Ausgabestand auf dem Marktplatz am Sand bildete sich am Dienstag schon früh eine lange Schlange. Erst um 11 Uhr öffnete der Stand und die neuen Studierenden der Technischen Universität Hamburg (TUHH) erhielten ihren Rucksack mit Überraschungen, Informationen und praktischen Begleitern für den Studienalltag.

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Harburg Marketing und die TUHH luden gemeinsam mit mehreren Partnern zu der Aktion namens StudiStart ein. Von 11 bis 14 Uhr konnten sich Bachelor- und Master-Studierende auf dem Harburger Wochenmarkt mit Materialien zum Semesterstart versorgen.

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Die Aktion hat in Harburg bereits eine lange Geschichte: Seit 15 Jahren bringt StudiStart die TU Hamburg und den Stadtteil zusammen. Im Jahr 2013 wurde das Projekt mit dem Hamburger Stadtmarketing-Preis ausgezeichnet.

Wer die Aktion in diesem Jahr unterstützt

Möglich wird die Fortsetzung in diesem Jahr durch die Unterstützung der TU Hamburg, der TUHH-Alumni, der Sparkasse Harburg-Buxtehude, des Phoenix-Centers und von Contitech. Bezirksamtsleiter Christian Carstensen, Thorsten Kern als Vizepräsident für Lehre an der TU Hamburg und Marcel Corsi, Regionalleiter der Sparkasse Harburg-Buxtehude, begrüßten die neuen Studierenden zum Start der Aktion.

Neben der Taschenausgabe gab es in diesem Jahr weitere Angebote: mehrere Info-Stände, ein Glücksrad des HVV sowie kostenlose Weihnachtsmarkt-Äpfel.

Äpfel und ein Vorgeschmack auf den Advent

Die Äpfel verteilte Anne Rehberg, die Organisatorin des Harburger Weihnachtsmarktes. Damit bekamen die neuen Studierenden schon zum Semesterstart einen kleinen Vorgeschmack auf die Adventszeit in Harburg.

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Mit dabei war in diesem Jahr auch das Fernsehen: Das Hamburg Journal berichtet heute Abend von der Taschen-Atkion. Nicht nur das: Die Wetteraussichten in der Sendung kommen aus Harburg. (cb)

Hier die schönsten Fotos der Taschen-Aktion auf dem Wochenmarkt: