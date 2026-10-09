Doppelte Vollsperrung: Zwei Straßen in Harburg kommende Woche gesperrt

Harburg. Autofahrer im Harburger Wohnquartier müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden jeweils Straßen komplett gesperrt, um Straßenschäden zu beseitigen.
Am Montag, 12. Oktober, beginnen die Bauarbeiten am Hirschfeldplatz. Zwischen Julius-Ludowieg-Straße und Marienstraße wird die Fahrbahn saniert. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung notwendig.
Einen Tag später, am Dienstag, 13. Oktober, folgt die Mergellstraße. Dort wird der Abschnitt zwischen Barlachstraße und Hastedtstraße gesperrt, um auch hier die Fahrbahn zu sanieren.
Fußgänger können passieren
Fußgänger werden während der Bauarbeiten sicher durch die Baufelder geführt. Die Arbeiten dauern jeweils einen Tag. Schilder weisen bereits jetzt auf das Halteverbot im Baustellenbereich hin. (cb)