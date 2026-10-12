Drei Harburger Kitas erhalten begehrtes Gütesiegel für Leseförderung

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Harburg. Große Freude in drei Harburger Kindertagesstätten: Die Leitungen der SterniPark Kitas Museumsplatz, Buxtehuderstraße und Helmsweg durften zur Frankfurter Buchmesse reisen. Dort wurden sie mit dem begehrten Gütesiegel „Buchkita” für ihr besonderes Engagement in der frühkindlichen Leseförderung ausgezeichnet.

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Das Gütesiegel Buchkita vergibt seit 2019 die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gemeinsam mit dem Deutschen Bibliotheksverband. Die Auszeichnung erhalten Kindertagesstätten, die sich in besonderer Weise für die Leseförderung verdient machen. In diesem Jahr bewarben sich 352 Kitas aus ganz Deutschland um das Siegel.

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Eine unabhängige Fachjury wählte 102 Kindertagesstätten für die Auszeichnung aus. Unter den sechs ausgezeichneten Hamburger Einrichtungen befinden sich vier SterniPark Kitas. Drei davon kommen aus Harburg.

Jury lobt vielfältiges Engagement

In ihrem Schreiben an die Kita Museumsplatz würdigt die Jury die Arbeit der Einrichtung ausdrücklich. „Ihre Bewerbung hat eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig und engagiert Sie und Ihr Team die frühe Sprach- und Leseförderung gestalten”, heißt es in dem Brief. Mit kreativen Projekten und zahlreichen Aktionen schaffe die Kita im Alltag Räume für Bücher, Geschichten, Sprache und gemeinsames Entdecken.

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Die Jury dankt für dieses Engagement und betont: „Mit dem Gütesiegel würdigen wir Ihre wichtige Arbeit und machen Ihr Engagement sichtbar.” Die drei ausgezeichneten Harburger Einrichtungen Museumsplatz, Buxtehuderstraße und Helmsweg dürfen das Siegel nun führen und damit ihr besonderes Profil in der frühkindlichen Bildung sichtbar machen. (cb)