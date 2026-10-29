Drei Neuerungen auf den Friedhöfen Harburg und Sinstorf vorgestellt

Werbung Werbung Werbung

Harburg/Sinstorf. Auf dem Friedhof Sinstorf entsteht ab Oktober 2026 ein neues Grabfeld unter Bäumen. Dort entstehen 40 Urnenpaargrabstätten und 156 Urnenreihengrabstätten unter neu gepflanzten Eichen, die mit Waldstauden unterpflanzt sind. Auf einem gemeinsamen Grabmal aus Hartholz lassen sich Aluminiumplaketten mit den Namen der Verstorbenen anbringen.

Werbung Werbung Werbung

„Mit der Schaffung dieses neuen Grabfeldes reagieren wir auf die erhöhte Nachfrage nach dieser Grabform und auf den Wunsch nach einer naturnahen und pflegeleichten Bestattung”, sagt Hans-Dieter Peters, Dienststellenleiter des Neuen Friedhofs Harburg.

Werbung

Auch auf dem Neuen Friedhof Harburg gibt es Veränderungen: Die Gemeinschaftsgrabanlage Rosenhain bietet seit 2024 auf ihrer Erweiterungsfläche Platz für rund 2.000 weitere Urnen. Nach den Beisetzungen werden Rosen gepflanzt, sodass das Blütenmeer in der sonnigen Lage weiterwächst. Unterschiedliche Rosensorten, Farben und Wuchshöhen prägen das Erscheinungsbild der Anlage. Grabstelen aus Granit ermöglichen die namentliche Erinnerung an die Verstorbenen.

Eine Bank mitten im Rosenmeer

Seit 2026 ergänzt die Hochbeetbank 360° die Erweiterungsfläche des Rosenhains. Ihre rundum nutzbare Sitzfläche eröffnet unterschiedliche Perspektiven auf den bestehenden Rosenhain. Die bepflanzte Mitte der Bank greift die naturnahe Gestaltung des Friedhofs auf. Durch die fortlaufende Bepflanzung wird die Bank nach und nach in Rosen eingebettet.

„Mit der Erweiterung des Rosenhains und der Hochbeetbank 360° möchten wir einen Ort anbieten, der sowohl Raum für Trauer als auch für Ruhe und Begegnung bietet”, sagt Peters.

Mehr als nur Grabstätten

Unter dem Motto „Entdecken Sie unsere Vielfalt” wollen die Friedhöfe künftig weitere Facetten zeigen: als Orte des Erinnerns und der Trauer, aber auch der Natur, Ruhe, Geschichte, Bildung und Begegnung. Geplant sind unter anderem Naturführungen, Audioguide- und QR-Rundgänge sowie weitere Veranstaltungen.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Informationen zu den Grabangeboten und zur Beratung gibt es auf der Homepage des Evangelisch-Lutherischen Gesamtverbandes Harburg unter www.gesamtverband-harburg.de/friedhof. (tj)