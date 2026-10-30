Einsatz für die Bundespolizei: Exhibitionist am S‑Bahnhof Harburg-Rathaus

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Harburg. Ein 36-jähriger Mann soll am Mittwochabend am S‑Bahnhof Harburg-Rathaus seine Hose heruntergelassen und einem anderen Reisenden seinen Penis gezeigt haben. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Hamburg mit. Der Vorfall soll sich gegen 19 Uhr auf dem Bahnsteig ereignet haben, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt weitere Fahrgäste aufhielten.

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Der Geschädigte, ein 33 Jahre alter Mann, alarmierte umgehend die Polizei. Nach seinen Angaben hatte der Tatverdächtige ihn bereits zuvor in einer S‑Bahn der Linie S5 auf der Strecke zwischen Neugraben und Harburg-Rathaus verbal belästigt. Obwohl er sich von ihm wegsetzte, sei ihm der Mann durchgehend gefolgt.

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Eine Streife der Landespolizei Hamburg traf den Tatverdächtigen kurz darauf an und übergab ihn der zuständigen Bundespolizei. Der Mann war zur Tatzeit nicht alkoholisiert und äußerte sich nicht zu dem Vorwurf.

Was geschah nach der Festnahme?

Die Bundespolizei brachte den Tatverdächtigen zum Bundespolizeirevier Hamburg Harburg. Nach bundespolizeilichen Maßnahmen und einem Präventionsgespräch wurde der algerische Staatsangehörige aus der Wache entlassen.

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Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg. (cb)