Endlich Baustart am Burgberg in Rönneburg: Neue Treppen und Wege für mehr Sicherheit

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Harburg/Rönneburg. Am Burgberg in Rönneburg haben am Montag die Bauarbeiten zur Erneuerung der Treppenanlagen und Wege am Südhang begonnen. Das teilte das Bezirksamt Harburg mit. Ziel der Arbeiten ist es, die historische Grünanlage sicherer und besser nutzbar zu machen.

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Geplant sind zwei neue Treppenanlagen. Im westlichen Bereich führt eine Treppe künftig bis zu einem Plateau am unteren Ringweg. Dort entsteht mit Sitzmöglichkeiten ein Aufenthalts- und Aussichtspunkt. Im östlichen Bereich entsteht eine kürzere Treppe, die die Verbindung entlang des Burggrabens verbessert. Geländer, Kinderwagenführungen und Hunderampen ergänzen beide Anlagen. Wegen der Hanglage lässt sich jedoch keine vollständige Barrierefreiheit erreichen.

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Für die neuen Treppen kommt in mehreren Teilabschnitten Cortenstahl zum Einsatz. Das Material entwickelt mit der Zeit eine rostbraune Schutzschicht und soll sich damit in das historische Erscheinungsbild des Burgbergs einfügen.

Welche Rücksicht nehmen die Arbeiter auf Bäume und Bodenfunde?

Neben den Treppen werden auch Wegeflächen, Natursteinpflaster und Entwässerungsrinnen erneuert. Während der Bauarbeiten gelten besondere Schutzmaßnahmen für den Baumbestand, insbesondere für die geschützte Buche am Burgberg. Bodeneingriffe werden zusätzlich archäologisch begleitet.

Für die gesamte Maßnahme, einschließlich Baumschutz und archäologischer Begleitung, stehen 445.000 Euro zur Verfügung. Die Fertigstellung ist bis Ende Dezember 2026 geplant.

Welche Einschränkungen müssen Besucher einplanen?

Während der Bauzeit kann es am Südhang zeitweise zu Einschränkungen und Sperrungen kommen. Die Wege sollen, soweit es möglich und sicher ist, eingeschränkt nutzbar bleiben.

Die Sanierung der Treppenanlage und die Aufwertung der Parkanlage beschäftigen Politik und Öffentlichkeit bereits seit mehreren Jahren. Im Februar 2024 hatten Finanzsenator Andreas Dressel, die damalige Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank sowie das Bezirksamt Harburg die Maßnahmen zur Aufwertung des Burgbergs öffentlich vorgestellt. (cb)