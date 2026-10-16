Endlich wieder Rudelsingen in Harburg: Kult-Veranstaltung im Kultur-Palast

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg. Endlich kommt das original Rudelsingen mit Simon Bröker und Maximilian Saul zurück nach Harburg in den frisch sanierten Kultur Palast. Die beiden Musiker singen über zwei Stunden lang die größten Hits von gestern bis heute – und das Publikum schmettert mit. Mega-Stimmung ist am Mittwoch, 4. November, im Kultur Palast in der Rieckhoffstraße 12 also garantiert. Los geht’s um 19.30 Uhr.



Seit 2011 feiert das Rudelsingen — das in Münster geborene Kultformat zum Mitsingen — seinen Siegeszug durch ganz Deutschland. 10 Teams begeistern dabei bundesweit regelmäßig in über 100 Städten monatlich über 10.000 Rudelsänger.



„Beim Rudelsingen werdet Ihr live von zwei Musikern begleitet, die Texte werden per Beamer auf eine Leinwand projiziert. So wird Mitsingen zum puren Genuss. Das Repertoire ist bunt gemischt. Von Schlager bis Rock, vom aktuellen Radio-Hit bis zum Evergreen, für jede und jeden ist das Passende dabei“, so die Veranstalter.



Jeder Abend ist einzigartig: Das Publikum erschafft durch das gemeinsame Singen ein eigenes, ganz besonderes Konzerterlebnis. Ob Robbie Williams — Herbert Grönemeyer – Die Toten Hosen – Die Ärzte – Johannes Oerding – The Rolling Stones und viele mehr, alles live an einem Abend.



Die Eintrittskarten kosten 15 Euro zuzüglich Vorverkaufs-Gebühr im Vorverkauf. Tickets sind unter www.kulturpalast-harburg.com erhältlich.

Werbung Werbung Werbung Werbung