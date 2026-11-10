Erfolgreiche Lions-Tage im Phoenix-Center: 10.000 Euro für Boxakademie Harburg

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Harburg. Die 19. Lionstage waren ein voller Erfolg: Die Harburger Lionsclubs luden an beiden Tagen zu einem verkaufsoffenen Wochenende mit Musik, Mitmachaktionen und kulinarischen Angeboten ein. Es wurde wieder viel Geld für den guten Zweck gesammelt: Die Boxakademie Harburg erhält eine Spende in Höhe von 10.000 Euro.

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Beim Losverkauf während der Veranstaltung wurden nahezu alle Lose verkauft. Insgesamt befanden sich 1.200 Preise in den Lostöpfen, als Hauptpreise winkten ein Fahrrad und ein iPad. Das hochwertige Damenfahrrad gewann Sophia Bastian.

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Getrübt wurde das Wochenende durch einen Diebstahl: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde Kleingeld aus mehreren Loseimern gestohlen.

Kuchen und Waffeln fanden reißenden Absatz

Im Kreise ihrer Familie freut sich Sophia Bastian über ihr neues Fahrrad. Foto: ein

Am Schlemmerstand gab es ausschließlich selbstgebackenen Kuchen und Torten, die großen Anklang fanden. Ebenso gefragt war der Waffelstand, an dem die Waffeln wahlweise mit Puderzucker oder klassisch mit Zimt und Zucker serviert wurden. Der Teig dafür stammte, wie bereits in den vergangenen Jahren, vom Finkenwerder Bäcker Körner.

Beim Verkaufen der Lose legten sich Marco Müller, Heinrich Wilke und Kay Gerlach ins Zeug. Foto: Bittcher

Mehr als 500 frisch gebackene Waffeln gingen über den Tresen. Bereits gegen 15.30 Uhr am Sonntag war der Stand ausverkauft.

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Vom Pilotprojekt zum festen Schulangebot

Die Boxakademie Harburg blickt auf ihr erstes Projektjahr zurück. Seit Ende 2025 begleitet das gemeinnützige Projekt Kinder und Jugendliche an einer Stadtteilschule in Harburg. Gestartet war es mit drei Klassen und zwei Trainingstagen pro Woche.

Beim Verkauf der Waffeln: Iris und Tomas Neumann-Thieme und Bettina Renner. Foto: Bittcher

Inzwischen erreicht das Angebot rund 111 Kinder und Jugendliche aus den Jahrgangsstufen 5 bis 10, trainiert wird an drei Tagen pro Woche.

„Das Geld können wir sehr gut gebrauchen. Vielen Dank für den großartigen Einsatz der Lions-Clubs”, sagte Boxtherapeut Ray Klose bei der Scheckübergabe. (cb)