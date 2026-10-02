Wette verloren: Bezirksamtsleiter Carstensen muss an das Löwenhaus spenden

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Harburg. Bezirksamtsleiter Christian Carstensen hat eine ungewöhnliche Wette verloren. Sein Gegner: der Weltladen in der Hölertwiete. Über den Ausgang freut sich nun vor allem das Harburger Löwenhaus im Phoenix-Viertel.

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Anlass für die Wette war der 30. Geburtstag des Fachgeschäfts für Fairen Handel in Harburg. Die Feierlichkeiten begannen am Freitag, 11. September, mit einem besonderen Auftakt: Carstensen stellte sich um 13 Uhr im Weltladen auf die Waage. Das Ergebnis: 85 Kilogramm.

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Die Bedingungen der Wette waren klar definiert. Innerhalb von zwei Wochen, also bis zum Freitag, 25. September, sollte der Weltladen mehr Kilogramm fairen Kaffee und faire Kakaoprodukte verkaufen, als der Bezirksamtsleiter wiegt. Der Einsatz: ein großer Präsentkorb mit fairen Leckereien für das ASB-Löwenhaus.

Doppeltes Gewicht erreicht

Am Ende hatte der Weltladen die Wette deutlich gewonnen. Rund 124 Kilogramm der beiden Produkte gingen in den zwei Wochen über die Ladentheke. Das entspricht etwa dem Doppelten des Gewichts von Carstensen.

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Als Verlierer der Wette übergab der Bezirksamtsleiter nun den vereinbarten Präsentkorb an das Löwenhaus im Phoenix-Viertel. Die Einrichtung darf sich über eine Auswahl fair gehandelter Produkte freuen. (cb)