Familien-Ausstellung „Zeitreise Hamburg“ startet im Archäologischen Museum

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Harburg. Das Archäologische Museum öffnet am Mittwoch, 21. Oktober, die neue Ausstellung „Zeitreise Hamburg — Eine Familienausstellung“. Besucherinnen und Besucher erleben dort eine Mischung aus Museum und Spiel, die einen Einblick in die Vergangenheit der Hansestadt gibt. „Es ist quasi ein begehbares Kinderbuch entstanden“, sagt Museumsdirektor Rainer-Maria Weiss.

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Durch die Schau führt die junge Forscherin Lulu als Figur. In gezeichneten Lebensbildern erzählt die Ausstellung die Geschichte Hamburgs und zeigt die wichtigsten historischen Ereignisse der Stadt.

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Die Schau ermöglicht eine lebendige Begegnung mit archäologischen Fundplätzen, historischen Ereignissen und Orten. Foto: Bittcher

Wie in einem großen Bilderbuch können die Gäste wichtige Stationen der Stadtgeschichte entdecken: von der Burg zur Stadt, von der Hammaburg über Klaus Störtebeker bis zum Großen Brand.

Was steckt hinter der Rätsel-Rallye?

Neben dem Rundgang gibt es eine Rätsel-Rallye durch Hamburgs Vergangenheit. Mit Aufgabenkarten ausgestattet, suchen Einzelspieler oder Gruppen nach Antworten auf Fragen wie: Wie heißt die Schutzgöttin Hamburgs? Wann erhielt die Hansestadt ihren Freibrief? Und wie bekam das Franzbrötchen seinen Namen? Am Ende der Rallye wartet eine Belohnung.

Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kommen kostenlos hinein. Zur Ausstellung bietet das Museum zudem ein Veranstaltungsprogramm für alle Altersgruppen an.

Wie lange läuft die Ausstellung?

Die Schau ist von Dienstag, 21. Oktober 2026, bis Sonntag, 25. April 2027, zu sehen. Geöffnet hat das Archäologische Museum Hamburg am Museumsplatz 2 dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. (cb)