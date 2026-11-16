FDP-Fraktion fordert Netzausbau für Harburgs Industriebetriebe

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Harburg. Seit Montag, 2. November, vergibt der städtische Netzbetreiber Hamburger Energienetze neue Großanschlüsse nur noch über ein Zuteilungsverfahren. Der Grund: In allen drei Hamburger Teilnetzen stehen keine zusätzlichen Kapazitäten mehr zur Verfügung. Die FDP-Fraktion Harburg sieht darin ein besonderes Problem für den Süden der Stadt und fordert einen zügigen, bedarfsgerechten Netzausbau.

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Nach Angaben des Senats warten derzeit rund 45 Großprojekte mit einem Strombedarf von mehr als fünf Megawatt auf ihren Netzanschluss. Betroffen sind unter anderem Batteriespeicher, Rechenzentren und industrielle Vorhaben. Die Netzhöchstlast im Hamburger Verteilnetz liegt derzeit bei rund 1,9 Gigawatt, während Firmenanfragen über zusätzliche drei Gigawatt vorliegen.

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Ursache für den Engpass sind verzögerte Erweiterungen und Neubauten von Umspannwerken. Über diese bindet der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz die Stadt an das Höchstspannungsnetz an. Bereits Ende 2025 habe es laut Senat Hinweise auf drohende Kapazitätsengpässe gegeben, kritisiert die Fraktion. Das dem Klimaplan zugrunde liegende Zielszenario habe die Netzhöchstlast dabei gar nicht berücksichtigt.

Warum Harburg besonders betroffen ist

Für den Bezirk Harburg wiegt der Engpass schwer, weil hier energieintensive Industrie- und Logistikbetriebe konzentriert sind. Ein Beispiel ist der Aluminiumhersteller TRIMET, der im Harburger Werk rund 400 Menschen beschäftigt und jährlich etwa 135.000 Tonnen Aluminium produziert. Fraktionsvorsitzender Dirk Kannengießer (FDP) und die Europaabgeordnete Svenja Hahn hatten sich im August bei TRIMET über Stromkosten, Netzausbau und Investitionsbedingungen informiert.

„Wenn Betriebe ihre Produktion elektrifizieren und wachsen wollen, brauchen sie verlässliche Anschlusskapazitäten. Genau die fehlen nun”, sagt Kannengießer.

Auch die Handelskammer warnt

Die Handelskammer Hamburg teilt mit, Industriebetriebe könnten ohne neue Anschlüsse ihre Produktionsprozesse nicht elektrifizieren und würden dadurch Wachstumschancen verpassen.

Drei Forderungen der FDP-Fraktion

Die FDP-Fraktion Harburg verlangt vom Senat drei konkrete Schritte. Erstens sollen die Kosten für den Netzausbau sinken, etwa durch oberirdischen Leitungsbau, mehr Digitalisierung und dynamische Netzentgelte, die Engpässe im Preis abbilden. Zweitens sollen regulatorische Hürden abgebaut werden, vor allem bei Planungs- und Genehmigungsverfahren für Umspannwerke und Leitungen. Drittens soll das Netz vorrangig dort ausgebaut werden, wo der Bedarf gesichert ist, etwa an Industriestandorten wie Harburg. Allein rund 2.900 Megawatt der eingegangenen Anfragen entfallen auf Großbatteriespeicher, deren Realisierung nach Einschätzung der Hamburger Energienetze vielfach ungewiss ist.

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„Der Besuch bei TRIMET hat es gezeigt: Industriepolitik ist Standortpolitik für Harburg. Beim Netzausbau und bei Genehmigungen muss Hamburg schneller werden, damit sich Investitionen bei uns im Bezirk rechnen”, sagt Kannengießer. Er ergänzt: „Ich will, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Industriebetrieben im Süden unserer Stadt auch in zehn Jahren sicher produzieren können. Dafür brauchen wir Netze, die mitwachsen, und Genehmigungen, die nicht Jahre dauern.”

Ziel der FDP-Fraktion ist, dass Betriebe im Bezirk verlässlich mit bezahlbarem Strom planen können und ein Netzanschluss nicht zur Geduldsprobe wird. (tj)