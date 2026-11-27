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Harburg. Die FDP-Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg will einen Modellversuch für einen ganzjährig erhältlichen Papiersack für Gartenabfälle anstoßen. Der sogenannte Grüne Sack soll zusätzlichen Grünschnitt aufnehmen und bei der regulären Biotonnenleerung mitgenommen werden.

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Hintergrund ist ein wiederkehrendes Problem vieler Haushalte: Schon nach einem Heckenschnitt im Frühjahr oder bei der Gartenarbeit im Sommer fällt häufig mehr Grünschnitt an, als in die Biotonne passt. Außerhalb der herbstlichen Laubsacksammlung bietet die Stadtreinigung für solche Mengen keine reguläre Abholung an. Wer kein Auto besitzt, muss sich für die Fahrt zum Recyclinghof oft eigens eine Transportmöglichkeit organisieren.

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Diesen Widerspruch kritisiert der FDP-Fraktionsvorsitzende Arne Thomsen: „Eigentlich ist es doch erklärtes Ziel des rotgrünen Senates, die Menschen davon zu überzeugen, ohne eigenen PKW auszukommen. Ausgerechnet bei der städtischen Abfallentsorgung dann das eigene Auto vorauszusetzen, ist schlicht absurd“, sagt Thomsen.

Wie der neue Sack funktionieren soll

Der Grüne Sack soll nach dem Vorbild des Weißen Sacks für zusätzlichen Restmüll funktionieren. Haushalte sollen bei Bedarf einen Sack aus reißfestem, mehrlagigem Papier kaufen und ihn am regulären Abfuhrtag neben die Biotonne stellen können. Die Gebühr soll dabei sowohl die Abholung als auch die Verwertung abdecken.

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Ein ähnliches Angebot gibt es bereits im Kreis Pinneberg. Dort ist der Papiersack in vielen Geschäften erhältlich und wird bei der Biotonnenleerung mitgenommen.

Offene Fragen vor dem Testlauf

Die FDP-Fraktion will in der Bezirksversammlung beantragen, dass sich das Bezirksamt bei der Stadtreinigung Hamburg und der zuständigen Umweltbehörde für einen Modellversuch in Harburg einsetzt. Die Stadtreinigung sieht allerdings Hürden: Nasses Papier könne reißen, zudem erleichterten durchsichtige Säcke das Erkennen von Fehlwürfen und spitzen Gegenständen.

Im geplanten Modellversuch soll deshalb geprüft werden, wie sich Papiersäcke bei Regen sicher handhaben lassen, ob sie sich auf bestehenden Abfuhrtouren mitnehmen und verwerten lassen. Die Auswertung soll außerdem zeigen, wie viele Haushalte das Angebot nutzen würden und welche Gebühr für die Abholung nötig wäre. Bewährt sich der Grüne Sack in Harburg, soll Hamburg ihn nach den Vorstellungen der FDP stadtweit einführen. (tj)