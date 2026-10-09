Feierliche Eröffnung: Neuer Quartiersplatz an der Bremer Straße fertiggestellt

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Harburg. Trotz echten Harburger Schmuddelwetters war die Stimmung bestens, als Christian Carstensen am Freitagnachmittag das rote Band durchschnitt. Der Bezirksamtsleiter eröffnete gemeinsam mit Heike Mönning und Christian Sachse vom Eisenbahnbauverein sowie Behördenvertreter Fabian Preiß den neuen Quartiersplatz an der Bremer Straße. Rund 100 Gäste verfolgten die feierliche Zeremonie.

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Mit der Fertigstellung des Platzes fand die umfassende Wohnumfeld-Gestaltung in der Wohnanlage des Eisenbahnbauvereins zwischen Bremer Straße, Bandelstraße und Hohe Straße ihren Abschluss. Die Wohnanlage wurde in den vergangenen Jahren durch Neubau und Modernisierungsmaßnahmen umfassend weiterentwickelt. Parallel dazu entstand ein neugestaltetes Wohnumfeld mit Spiel‑, Bewegungs- und Aufenthaltsangeboten für unterschiedliche Altersgruups.

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Das Vorhaben wurde durch das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen im RISE-Fördergebiet Harburger Innenstadt/Eißendorf-Ost ermöglicht. Finanziert wurde es gemeinsam mit dem Eisenbahnbauverein.

Jahre der Planung und Beteiligung

Die Planungen für die Gestaltung rund um die neuen Häuser begannen bereits 2020. Mieter sowie weitere Anlieger brachten ihre Hinweise und Anregungen in den Beteiligungsprozess ein. Ziel war es, die Aufenthaltsqualität im Quartier zu erhöhen, barrierefreie Wegeverbindungen zu schaffen und die Sicherheit im Wohnumfeld zu stärken.

Im ersten Bauabschnitt wurden die Freiflächen zwischen Neubau und Bestandsgebäuden neugestaltet. Es entstanden vier modernisierte Spielflächen mit neuen und aufgewerteten Spielgeräten, darunter ein rollstuhlgerechtes Karussell. Ergänzt werden die Angebote durch eine Bocciafläche und eine Fitnessinsel mit Calisthenics-Anlage. Zudem wurden Ladestationen für E‑Fahrräder geschaffen und versiegelte Flächen entsiegelt.

Wasserspiel und Gemeinschaftsterrasse

Mit dem zweiten Bauabschnitt wurde der neue Quartiersplatz an der Bremer Straße realisiert. Als Eingang in das Quartier verbindet er die Bremer Straße mit der Bandelstraße und schafft einen attraktiven Treffpunkt für die Nachbarschaft. Der Platz verfügt über ein Wasserspiel, Sitzgelegenheiten und eine Gemeinschaftsterrasse. Staudenpflanzungen mit jahreszeitlich wechselnden Blühaspekten sowie neue Bäume tragen zur Begrünung und Beschattung des Bereichs bei.

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Carstensen zeigte sich zufrieden: „Mit der heutigen Eröffnung des Quartiersplatzes findet ein langjähriger Planungs- und Bauprozess seinen erfolgreichen Abschluss”, sagte der Bezirksamtsleiter. An diesem neuen Platz würden sehr viele Menschen in den kommenden Jahren ihre Freude haben. Er dankte allen Beteiligten, insbesondere denjenigen, die sich mit Ideen eingebracht hätten, sowie dem Eisenbahnbauverein und der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen.

Für die Wohnumfeld-Gestaltung standen insgesamt 1.215.500 Euro zur Verfügung. Die Kosten wurden zu gleichen Teilen in Höhe von je 607.750 Euro vom Eisenbahnbauverein und RISE getragen. (cb)

Mit der Fertigstellung des Platzes fand die umfassende Wohnumfeld Gestaltung in der Wohnanlage des Eisenbahnbauvereins Harburg eG an der Bremer Straße ihren Abschluss. Foto: Bittcher