Feuerwehrauto und Helikopter auf dem Rathausplatz: Was ist da denn los?

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Harburg. Ein Feuerwehrauto, ein Helikopter und ein Gabelstapler stehen mitten auf dem Harburger Rathausplatz. Alarm ist das trotzdem keiner: Der Harburger Weihnachtsmarkt wird aufgebaut.

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Seit dem heutigen Donnerstag sind zahlreiche fleißige Hände auf dem Platz im Einsatz. Stand für Stand, Lichterkette für Lichterkette entsteht der traditionelle Weihnachtsmarkt.

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Eröffnet wird er am Donnerstag, 19. November. Bis dahin bleibt Organisatorin Anne Rehberg und den Schaustellern rund um sie noch jede Menge Zeit, um den Weihnachtszauber nach Harburg zu holen.

Was macht ein Helikopter auf dem Weihnachtsmarkt?

Wer am Rathausplatz vorbeispaziert, reibt sich verwundert die Augen. Feuerwehrauto, Helikopter und Gabelstapler mitten auf dem Platz wirken wie die Kulisse eines Katastrophenfilms.

Keine Sorge: Niemand musste gerettet werden, und auch ein Großbrand ist nicht ausgebrochen.

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Bei den Fahrzeugen handelt es sich nämlich um die Gefährte aus dem Kinderkarussell, das auf dem Weihnachtsmarkt seinen traditionellen Platz findet. Statt Blaulicht und Rotoren gibt es für kleine Besucher und Besucherinnen bald fröhliches Drehen und Winken. (tj)