Forschungskooperation mit China: TUHH eröffnet Partner-Labor in Shanghai

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Harburg. Was auf einer 990 Quadratmeter großen Fläche in Harburg begann, verbindet nun zwei Kontinente. Die Technische Universität Hamburg (TUHH) und ihre Partner haben feierlich ein neues Sister Lab (Partnerlabor) im chinesischen Shanghai eröffnet. Damit entsteht eine direkte Verbindung zwischen zwei Forschungs- und Lehrumgebungen, die sich mit globaler Bodengesundheit, Wasser und Klima beschäftigen. Beide Labore sind praktische Umsetzungen der Ziele des United Nations University (UNU) Hubs „Engineering to Face Climate Change“.



Bei der feierlichen Zeremonie im Yangtze River Delta Oasis Smart Valley in Shanghai waren Vertreterinnen und Vertreter der TU Hamburg, der Städte Hamburg und Shanghai sowie der chinesischen Partnerorganisationen zu Gast. Zu den Teilnehmenden zählten auch TUHH-Präsident Prof. Andreas Timm-Giel und Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher. Für Timm-Giel und Tschentscher war die Eröffnung in Shanghai eine wichtige Station ihrer gemeinsamen Delegationsreise durch Vietnam und China. In diesem Jahr feiern Hamburg und Shanghai das 40. Jubiläum ihrer Städtepartnerschaft.

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Das Harburger CampusLab wurde vom Institut für Geohydroinformatik (GHI) ins Leben gerufen und wird von diesem geleitet. Dort lassen sich Umweltprozesse direkt beobachten, messen und untersuchen. Zugleich dient das Freiluftlabor als Plattform für die Zusammenarbeit der TUHH mit dem Institut für Wasser, Umwelt und Gesundheit der Universität der Vereinten Nationen (UNU-INWEH) im Rahmen des United Nations University Hubs „Engineering to Face Climate Change“.

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Vernetzung über Kontinente hinweg

Das Sister Lab in Shanghai erweitert dieses Konzept. Umweltsensoren und Monitoring-Technologien an beiden Standorten sollen es Forschenden und Studierenden ermöglichen, Böden, Wasser, Vegetation sowie Wechselwirkungen zwischen Landoberfläche und Atmosphäre unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen zu untersuchen.

Langfristig sollen digitale Technologien, künstliche Intelligenz und moderne Datenanalyse die Erkenntnisse aus Hamburg und Shanghai zusammenführen. Entwickelt wurde das Sister Lab in Zusammenarbeit mit dem Feishu Institut Shanghai, das den Aufbau des Standorts unterstützte.

Was die Beteiligten sagen

Nima Shokri, Leiter des CampusLab on Global Soil Health, Water and Climate und Gründungs-Co-Exekutivdirektor des UNU Hub an der TUHH, betont die Bedeutung der Vernetzung beider Standorte. „Als wir das CampusLab in Hamburg eröffneten, ging es uns nie nur darum, einen weiteren Versuchsstandort zu schaffen“, sagt Shokri. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Studierende, Forschende und die Gesellschaft Umweltveränderungen unmittelbar erleben und neue Ideen unter realen Bedingungen erproben können. Das Sister Lab in Shanghai trägt diese Idee über Ländergrenzen hinweg.“

Beide Standorte sollen künftig eine gemeinsame Ausbildungs- und Forschungsumgebung bilden. Gemeinsame Lehrveranstaltungen, Workshops, Feldmessungen und Forschungsprojekte sollen es Teilnehmenden in Deutschland und China ermöglichen, an umweltwissenschaftlichen Fragestellungen zu arbeiten und praktische Erfahrungen mit Sensortechnologien, Umweltdaten und künstlicher Intelligenz zu sammeln.

Internationales Netzwerk im Aufbau

„Klimatische Belastungen, Bodendegradation und Wasserknappheit machen nicht an nationalen Grenzen halt. Das sollte auch für die Wissenschaft und Bildung gelten, mit denen wir diesen Herausforderungen begegnen“, sagt Shokri. Für ihn liege das Spannendste darin, eine neue Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auszubilden, für die Zusammenarbeit über Fachdisziplinen, Kulturen und Ländergrenzen hinweg selbstverständlich sei.

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Mit dem neuen Standort in Shanghai entwickelt sich das CampusLab-Konzept der TUHH von einer lokalen Forschungsinfrastruktur zum Ausgangspunkt eines internationalen Netzwerks miteinander verbundener Umweltreallabore.

Timm-Giel äußert sich ebenfalls zu der Kooperation: „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Sister Lab eine in Hamburg entwickelte Idee nun international weitertragen können. Herausforderungen wie Bodengesundheit, Wasserknappheit und Klimawandel betreffen uns weltweit. Gemeinsam mit unseren Partnern und unserem UNU Hub an der TUHH schaffen wir ein Netzwerk, in dem Forschung und Lehre über Grenzen hinweg technologische Lösungen voranbringen.“ (cb)