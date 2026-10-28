Reformationstag: Freier Eintritt im Archäologischen Museum Harburg

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Harburg. Am Samstag, 31. Oktober, können Besucherinnen und Besucher das Archäologische Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg kostenlos besuchen. Der freie Eintritt gilt von 10 bis 17 Uhr sowohl für die Archäologische Ausstellung am Harburger Rathausplatz 5 als auch für die neue Sonderausstellung „Zeitreise Hamburg” am Museumsplatz 2.

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Möglich macht dies die Aktion #seeforfree, bei der am Reformationstag zahlreiche Hamburger Museen einen Tag lang auf Eintrittsgebühren verzichten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

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An beiden Standorten erläutern an diesem Tag Museumsscouts ausgewählte Objekte und beantworten Fragen der Gäste.

Was in der neuen Ausstellung zu sehen ist

Die Sonderausstellung „Zeitreise Hamburg” zeigt wichtige Stationen der Hamburger Stadtgeschichte: von der Hammaburg über Klaus Störtebeker bis zum Großen Brand. Besucher können anhand dieser Meilensteine die Entwicklung von der Burg zur modernen Stadt nachvollziehen.

Zusätzlich gibt es eine Rätsel-Rallye durch die Ausstellung. Mit Aufgabenkarten ausgestattet können Einzelpersonen oder Gruppen die Stationen auf spielerische Weise erkunden. (cb)