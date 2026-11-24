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Harburg/Süderelbe. Der Rathausplatz, der Sand, der Neugrabener Markt, der Binnenhafen oder die Große Wiese im Vogelkamp Neugraben: Diese Orte könnten während der Fußball-Europameisterschaft 2028 zu Schauplätzen für Public Viewing werden. Das sieht ein gemeinsamer Antrag mehrerer SPD-Abgeordneter und der CDU-Fraktion vor, über den die Bezirksversammlung Harburg entscheidet.

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Das Bezirksamt soll dem Antrag zufolge nicht selbst Veranstaltungen organisieren. Stattdessen sollen frühzeitig Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit interessierte Veranstalter eigene Angebote umsetzen können.

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Bereits im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hatte es in der Bezirksversammlung einen ähnlichen Antrag für dezentrale Public-Viewing-Angebote gegeben. Er fand laut Antragstext unter anderem wegen der kurzen verbleibenden Vorlaufzeit keine Mehrheit.

Mehr Vorlauf als bei der WM 2026

Bis zur Europameisterschaft 2028 liegen nach Angaben der Antragsteller rund eineinhalb Jahre Zeit, um Gespräche mit möglichen Veranstaltern zu führen, Standorte zu prüfen und Fragen zu Finanzierung, Genehmigung und Sicherheit zu klären. Die Europameisterschaft findet vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2028 in Großbritannien und Irland statt. Da die Spiele nach mitteleuropäischer Sommerzeit überwiegend am Nachmittag und Abend stattfinden dürften, entfallen laut Antrag die Herausforderungen durch nächtliche Übertragungen, die bei der WM 2026 eine Rolle gespielt hätten.

Beratung statt eigener Veranstaltungen

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass die Verwaltung frühzeitig auf Sportvereine sowie weitere ehrenamtlich getragene Einrichtungen im Bezirk zugeht, um das Interesse an freiwilligen Public-Viewing-Angeboten abzufragen. Das Bezirksamt soll interessierte Vereine, Initiativen und andere Veranstalter bei der Vorbereitung und Durchführung unterstützen, etwa durch Beratung zu Genehmigungen, Sicherheitsanforderungen, Lärmschutz und möglichen Nutzungskonflikten sowie durch die Vermittlung von Ansprechpartnern. Eine eigenständige Organisation durch das Bezirksamt ist laut Antrag ausdrücklich nicht vorgesehen. Auch eine Einbeziehung der — örtlichen — Gastronomie wird in dem Antrag ausdrücklich gewünscht.

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Als mögliche Standorte nennt der Antrag neben vereinseigenen Anlagen den Harburger Rathausplatz, den Sand, den Neugrabener Markt, den Harburger Binnenhafen und die Große Wiese im Vogelkamp Neugraben. Die Liste sei ausdrücklich beispielhaft und nicht abschließend, maßgeblich sollen die Vorstellungen der jeweiligen Veranstalter sein.

Zu den Antragstellern gehören Mehmet Kizil, Benizar Kizil, Dennis Wacker, Markus Sass, Lars Frommann, Axel Backhaus und Robert Timmann von der SPD sowie die CDU-Fraktion. Über den Antrag wird in der Sitzung der Bezirksversammlung Harburg am Dienstag, 1. Dezember, beraten. (tj)