GEA-Chef Stefan Klebert spricht bei Future Lecture an der TUHH

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Harburg. Der Vorstandsvorsitzende des Düsseldorfer Technologiekonzerns GEA, Stefan Klebert, hat am Mittwochabend an der TU Hamburg über nachhaltige Technik gesprochen. Im Rahmen der Vortragsreihe „Future Lecture” referierte er im Hörsaal Audimax II unter dem Titel „Sustainable Engineering – From Innovation to Impact”.

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Klebert leitet eines der weltweit größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel‑, Getränke- und Pharmaindustrie. Der DAX-Konzern erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von mehr als fünf Milliarden Euro in über 150 Ländern. Der studierte Maschinenbauer zeigte anhand konkreter Beispiele, wie sich Innovationen industriell umsetzen lassen, etwa bei KI-gestützten Produktionsprozessen oder bei der Herstellung von Proteinen aus CO₂.

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Prof. Irina Smirnova, Vizepräsidentin für Forschung, hatte die Gäste zuvor begrüßt. In seinem Vortrag betonte Klebert, dass eine wachsende Weltbevölkerung versorgt werden müsse, ohne mehr Ressourcen zu verbrauchen. „Um das zu schaffen, müssen wir Innovation neu denken”, sagt Klebert. Entscheidend sei bereits die Entwicklungsphase von Maschinen, Prozessen und Fabriken: „Ingenieurinnen und Ingenieure können deshalb enorm viel bewegen, mit technischem Können, neuen Ideen und dem Mut, bestehende Lösungen zu hinterfragen.”

Neuer Studiengang für „Impact Engineers”

Nach dem Hauptvortrag stellten Prof. Lukas Henze, Leiter des Instituts für Massivbau, und Prof. Jelena Bäumler, Vizepräsidentin der Leuphana Universität Lüneburg, das Verbundprojekt „Impact Engineering for a Sustainable World” vor. TU Hamburg und Leuphana wollen gemeinsam einen neuen Studiengang aufbauen, der technische Lösungskompetenz mit gesellschaftlicher Gestaltung verbindet.

Für einen humorvollen Programmpunkt sorgte Mohsen Falah, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Metall- und Verbundbau. Er näherte sich dem Thema mit einem Solo-Science-Slam auf der Bühne.

Sustainability Council berät die Hochschulleitung

Den Abschluss des offiziellen Programms bildete Prof. Christian Thies vom Institut für Logistik und Unternehmensführung. Er berichtete über die Arbeit des neu gegründeten Sustainability Councils der TU Hamburg. Das Gremium berät das Präsidium bei Nachhaltigkeitsfragen auf dem Campus, etwa zu Energie und Heizung, Wasser und Grünflächen sowie Abfall und Kreislaufwirtschaft.

Wie bei den vorherigen Ausgaben der Future Lecture klang der Abend mit kalten Getränken, Brezeln und Gesprächen aus. (cb)