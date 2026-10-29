Generation 60+ greift zur Sprühdose: Graffiti-Workshop für Senioren in Harburg

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Harburg. Direkt neben dem Wochenmarkt am Sand können Bürger am Freitag, 13. November, selbst zur Sprühdose greifen. Das Projekt Walls Can Dance lädt zu einem kostenlosen Graffiti-Workshop ein, bei dem eine Fassade im Erdgeschossbereich eines Gebäudes am Sand 14 bunt gestaltet wird.

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Der Workshop richtet sich besonders an Menschen ab 60 Jahren, steht aber allen Altersgruppen offen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, eine Anleitung übernimmt das Team von Walls Can Dance vor Ort.

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Die Teilnahme ist am 13. November zwischen 10.30 und 17 Uhr spontan möglich, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Lediglich interessierte Seniorengruppen werden gebeten, sich vorab anzumelden, damit die Workshop-Anleitung besser organisiert werden kann. Kontakt dafür ist die E‑Mail-Adresse lukas.grellmann@urban-art-institute.org.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Veranstalter ist das Urban Art Institute Hamburg e.V. mit Sitz am St. Pauli Fischmarkt. Nach Angaben des Vereins ist Walls Can Dance die größte zusammenhängende Freiraumgalerie Norddeutschlands für großflächige Fassadenkunstwerke in Harburg.

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Wer sich vorab über das Projekt informieren möchte, kann an einer kostenlosen Führung teilnehmen. Diese findet am Sonntag, 8. November, um 12 Uhr sowie um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der ehemalige Karstadt-Standort. Für die Führung ist eine Anmeldung über die Internetseite wallscandance.de/mural-walks/ notwendig. (cb)