Gesundheitstag für Senioren lockt viele Besucher in die Harburg Arcaden

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Harburg. Vierzehn Infostände haben beim Gesundheitstag für Senioren im Erdgeschoss der Harburg Arcaden über Pflege, Hausbesuche, Gesundheit und die bezirkliche Seniorenarbeit informiert.

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Besonders gefragt waren die kostenfreien Angebote vor Ort. Die Arcaden Apotheke führte mehr als 80 Blutdruckmessungen durch.

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Auch der kostenlose Hörtest des Hörzentrums Harburg in den Räumen des Habibi Ateliers im ersten Obergeschoss wurde genutzt: Mehr als 25 Menschen nahmen teil, deutlich mehr als im Vorjahr.

Wer besonders im Fokus stand

Ältere Menschen mit Migrationsgeschichte standen in diesem Jahr im Mittelpunkt des Angebots. Die StadtteilEltern von KAMI e.V. sprachen Besucher direkt an und vermittelten bei Sprachbarrieren, um den Zugang zu Unterstützungsangeboten zu erleichtern.

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Vor Ort wurde in neun Sprachen übersetzt, darunter Polnisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Albanisch, Spanisch und Farsi.

Wer alles mitgewirkt hat

An dem Gesundheitstag beteiligten sich der Eli de Fee Seniorendienst, der Bezirksseniorenbeirat Harburg, der Seniorenbesuchsdienst Harburg, Hamburger Hausbesuche, die AOK Rheinland/Hamburg, Qplus Alter, die Hamburger Volkshochschule, die Arcaden Apotheke, Freunde alter Menschen e.V., die Behinderten Arbeitsgemeinschaft Harburg e.V., der Dienst In Guter Gesellschaft vom ASB Hamburg, der Pflegestützpunkt Harburg sowie das Hörzentrum Harburg.

Das Centermanagement der Harburg Arcaden stellte die Fläche für die Veranstaltung zur Verfügung. (cb)