Glühwein und Lichterglanz in Harburg: In wenigen Tagen beginnt der Weihnachtsmarkt

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Harburg. Nur noch wenige Tage, dann gibt verwandelt sich der Platz vor dem Harburger Rathaus in einen funkelnden Weihnachtsmarkt. Der Startschuss zum Harburger Weihnachtsmarkt fällt am Donnerstag, 19. November. Um 16 Uhr werden Anne Rehberg und Bezirksamtsleiter Christian Carstensen den Markt feierlich mit viel Musik eröffnen.

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Festlich geschmückte Buden mit Kunsthandwerk, Glühwein und Spezialitäten, strahlender Lichterglanz und im Hintergrund das schöne historische Harburger Rathaus. Wer Lust hat, mit allen Sinnen die Vorweihnachtszeit zu genießen, ist auf dem Harburger Weihnachtsmarkt genau richtig. Vom 19. November bis zum 28. Dezember ist der kleine, aber feine Markt auf dem Rathausplatz ein wunderbarer Treffpunkt für alle Generationen. Hier begegnen sie sich und erleben Harburg von seiner warmen, lebendigen Seite.

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Im Mittelpunkt stehen auch in diesem Jahr wieder die Familien und die Freude, gemeinsam mit lieben Menschen Zeit zu verbringen.

In den letzten Monaten hat das Organisationsteam all ihre Kontakte spielen lassen und eine schier unglaubliche Programmvielfalt auf die Beine gestellt. Vor allem die Kinder und ihre Familien stehen im Fokus der Aktivitäten. Neben einigen neuen Ideen setzt Anne Rehberg vor allem auf lieb gewonnene Traditionen. Jeden Tag, ab 1. Dezember, gibt es wieder einen Adventskalender für Kinder. Täglich um 17.30 Uhr wird ein Türchen geöffnet und ein darin enthaltenes Geschenk verlost. Selbstverständlich darf auch das Verzieren von Hamburgs größtem Lebkuchenhaus nicht fehlen: Das ist am 5. Dezember ab 14 Uhr geplant.

Der Harburger Weihnachtsmarkt. Foto: Bittcher

Frau Holle lässt es am Nikolaustag wieder schneien

Mehr als 500 Kinder aus Harburger und Wilhelmsburger Kitas und Grundschulen haben sich schon angemeldet, Lebkuchen-Herzen zu verzieren. Am Nikolaustag sind Frau Holle und die Goldmarie wieder in Harburg und schütteln Schneeflocken und goldene Schokoladentaler aus den Fenstern des Harburger Rathauses. Selbstverständlich werden an diesem Tag auch die vom Nikolaus gefüllten Schuhe abgeholt werden.

Märchen, Magie und Sprechstunden beim Weihnachtsmann

Eingeladen sind außerdem Märchenerzähler, ein Kasperle-Theater, der Zauberer Sabbatino mit Zauberei und Ballonmodellage. Es wird rund um die Uhr gebastelt, geschminkt, gelacht und gesungen. Und natürlich können die Kinder dem Weihnachtsmann auch wieder ihre Wünsche bei seinen Sprechstunden erzählen.

Ganz neu ist eine Vorlesestunde aus den Fenstern des Rathauses. „Was als Vorlesewettbewerb der 3.Klassen der Schule am Park in der Vorweihnachtszeit beginnt, findet seinen Höhepunkt, wenn die beiden Erstplatzierten Kinder Weihnachtsgedichte aus den Fenstern des Harburger Rathauses lesen”, strahlt Anne Rehberg.

Harburger Künstler malen für den guten Zweck

Ebenfalls neu ist auch Kunstaktion der beiden Harburger Künstler Ralf Schwinge und Sly aus dem Habibi Atelier. Die beiden wollen spontan gemeinsam ein großes Bild malen und dabei auch die Wünsche der Weihnachtsmarkt-Besucher mit einbauen. Gleichzeitig sammeln die beiden Maler Spenden für einen guten Zweck durch den Verkauf von Kunstwerken.

Feste Größen auf dem Weihnachtsmarkt sind das Torwandschießen zugunsten der Deutschen Muskelschwundhilfe am Freitag, 11. Dezember, sowie das Rudelsingen mit Chorleiter Peter Schuldt auf dem Rathausplatz am 12. Dezember um 17 Uhr. Ab 28. November spielt jeden Abend wieder ein Turmbläser aus den Fenstern des Rathauses. Die ultimative Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest ist der Auftritt der Sängerin Evgenia Schulz. Sie wird am 19. Dezember gegen 18.15 Uhr die schönsten Weihnachtslieder aus dem Fenster des Rathauses singen. Kirchengemeinden und Feuerwehrzüge kommen mit ihren Orchestern.

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Zum ersten Mal dabei ist das Secondhandkaufhaus Kreuz und Quer. Die Mitarbeiter nehmen nach Weihnachten am 28. Dezember „ungeliebte Geschenke für den guten Zweck” von den Besuchern entgegen. Und beim DRK-Weihnachts-Bulli kann man am 12.12. Lose ziehen, gleich Preise gewinnen und dabei noch Gutes tun.

Von Glühwein bis Schmalzkuchen: Hier wird geschlemmt

Doch bei all dem Programmpunkten spielt selbstverständlich auch die Geselligkeit auf dem Weihnachtsmarkt eine große Rolle. Wie schön, wenn sich Freunde, Kollegen oder Familien bei einem Becher des köstlichen Glühweins treffen. Zudem warten auf alle Gäste kulinarische Köstlichkeiten wie beispielsweise frisch gebackene Schmalzkuchen, gebrannte Mandeln, knackige Bratwürste, Bigos und Piroggen, frische Pasta aus dem Käselaib, Tortillas mit Hackfleisch, Grünkohl mit Wurst, Gemüsepfannen und noch viel mehr.

Abwechslung verspricht auch die Besetzung der Aktionshütten. Kunsthandwerker, Pop-Up Künstler und Hobbyhistoriker präsentieren hier im wöchentlichen Wechsel ihre Schätze.

Wieder mit dabei sind Werner Meinecke mit seinen historischen Harburg-Ansichten und Ingrid Waldheim mit einzigartigen Aufstrichen und Wollprodukten. Von allen Fans sehnsüchtig erwartet, gibt auch die Chocolatière Astid Thal wieder ein Gastspiel mit ihren herrlichen Pralinen. Auch das Harburger Museum wird in diesem Jahr wieder mit der Beutel-Werkstatt zum mitmachen dabei sein.

Einhorn und Kinderchor eröffnen den Weihnachtsmarkt

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Donnerstag, 19. November um 16 Uhr von Harburgs Bezirksamtsleiter Christian Carstensen, dem Schirmherr der Veranstaltung. Begleitet wird er dabei von den „Kleinen Wirbelwinden” der Schule Neugraben unter der Leitung von Bettina Schuldt und von einer strahlenden Einhorn-Leuchtfigur. Stefan Wolter moderiert das Ganze.

Der diesjährige Weihnachtsmarkt verabschiedet sich am Sonntag, 28. Dezember, mit einem großen Feuerwerk um 18 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt ist Teil der zahlreichen vorweihnachtlichen Aktivitäten von Harburg Marketing, die Harburg als lebenswerten Bezirk in der Vorweihnachtszeit präsentieren.

Das komplette Programm mit allen Attraktionen und den genauen Öffnungszeiten findet man unter www.harburger-weihnachtsmarkt.de.

Premiere: Weihnachtsstimmung auch an Heiligabend

Übrigens: Der Weihnachtsmarkt hat zum ersten Mal auch am Heiligen Abend von 11 bis 14 Uhr geöffnet und bietet Entspannung vor den Anstrengungen der Festtage. (cb)