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Harburg. Endlich wieder Glühwein, Mandelduft und Schmalzgebäck:Der Harburger Weihnachtsmarkt ist am Donnerstag vor dem Rathaus eröffnet worden. Bezirksamtsleiter Christian Carstensen, Citymanagerin Antonia Marmon und Organisatorin Anne Rehberg gaben bei ungemütlichem Wetter den Startschuss für die Veranstaltung.

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„Ich dachte schon, bei diesem Schiet-Wetter kommt niemand auf den Weihnachtsmarkt. Aber es war trotzdem ab 12 Uhr viel Betrieb an den Ständen. Dieser Weihnachtsmarkt ist immer etwas Besonderes”, sagt Carstensen.

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Für weihnachtliche Stimmung sorgte der Kinderchor „Kleine Wirbelwinde” der Grundschule Neugraben unter Leitung von Bettina Schuldt mit bekannten Weihnachtsliedern. Moderator Stefan Wolter führte durch das Eröffnungsprogramm.

Prominenz aus Politik und Wirtschaft

Zu den Gästen zählten Vertreter aus der Harburger Politik, der Harburger Schützengilde, der Technischen Universität, der Marinekameradschaft sowie aus Wirtschaft und Kultur des Bezirks.

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Unter ihnen waren Jörn Sörensen vom Handelshof, der Vorsitzende der Bezirksversammlung Holger Böhm sowie die Künstler Petra Hagedorn, Sly und Ralf Schwinge. Auch Johannes Nettekoven von der Sparkasse Harburg-Buxtehude, Ralf Grote von der TUHH und Johannes „Jojo” Tapken, Mitgesellschafter von harburg-aktuell.de, waren dabei.

Markt bis kurz vor Jahresende geöffnet

Der Weihnachtsmarkt bleibt bis Montag, 28. Dezember, geöffnet. Das vollständige Programm ist auf der Website www.harburger-weihnachtsmarkt.de einsehbar. (cb)