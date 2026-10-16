Goldener Oktober sorgt für farbenprächtige Sonnenuntergänge in Stadt und Land

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Harburg. Kurz nach 18 Uhr versinkt die Sonne derzeit rot glühend am Horizont und taucht Felder und Wälder in warme Farben. Ein Foto aus dem Wald bei Appelbüttel zeigt, wie der Goldene Oktober seinem Namen gerade alle Ehre macht.

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Trockenes und mildes Wetter prägt die vergangenen Tage. Am Freitag klettern die Temperaturen auf 20 bis 21 Grad, dabei bleibt es trocken und die Sonne zeigt sich zeitweise.

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Für das Wochenende kündigt sich ein Wetterumschwung an. Die milden Werte weichen spürbar kühleren Temperaturen.

Wie lange hält das goldene Licht noch an?

Am Samstag erreichen die Höchstwerte nur noch 12 bis 14 Grad. Die Sonne lässt sich an diesem Tag nur gelegentlich blicken.

Am Sonntag wird es noch kälter: Das Thermometer steigt lediglich auf neun bis elf Grad. Überwiegend bestimmen Wolken das Bild, zeitweise kann es regnen. (cb)