Grillen und schnacken mit Bettina Tietjen: Tombola-Gewinn wurde eingelöst

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Harburg. Drei Gewinner einer Tombola haben ihren Hauptpreis eingelöst: ein Mittagessen mit Schirmherrin Bettina Tietjen. Das Treffen fand am Donnerstag im DRK-Hospiz für Hamburgs Süden am Blättnerring in Langenbek statt, wo das Küchenteam zum Anlass grillte.

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Den Gewinn hatten die drei bei der Tombola des Sommerfestes des Hospizes im September erzielt. „Die Lose waren sehr beliebt, weil sich viele ein Treffen mit Bettina Tietjen erhofft hatten”, berichtet Mitarbeiterin Anna-Lena Wiesenthal kurz vor dem Eintreffen der Gewinner.

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Unter den Gästen war auch ein sechsjähriger Junge, der sich als Fan der Sendung „Tietjen campt” zu erkennen gab. Eine der Gewinnerinnen erzählte, ihr Los sei eines der letzten drei im Lostopf gewesen.

Grillen gehört offenbar zum Programm

Beim Essen entwickelte sich schnell eine ungezwungene Atmosphäre. „Hier wird immer gegrillt, wenn ich komme”, sagt Tietjen schmunzelnd. Die Gewinner nutzten die Gelegenheit, um die Moderatorin nach ihrem Arbeitsalltag, dem Ablauf ihrer Sendungen und den Abläufen hinter den Kulissen des roten Sofas zu fragen. Tietjen plauderte dabei ein wenig aus dem Nähkästchen.

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Hospizleiterin Britta True und Tietjen kennen sich bereits seit vielen Jahren. „Bettina unterstützt unsere Hospizarbeit schon so lange und mit so viel Wärme und Verbundenheit. Dafür danken wir ihr von Herzen”, sagt True. Nach dem gemeinsamen Essen ließ es sich Tietjen nicht nehmen, auch einige Gäste des Hospizes auf deren Wunsch spontan zu besuchen.

Lesung im Dezember geplant

Wer Tietjen selbst einmal live erleben möchte, kann das am Montag, 14. Dezember, tun. Dann liest die Moderatorin bei einer DRK-Benefizlesung im Audimax 2 der TU Hamburg-Harburg aus ihrem neuen Buch „Tietjen sucht das Weite. Im Camper unterwegs”.

Für die Veranstaltung gibt es zwei Ticketarten: ein Standard-Ticket für 10 Euro sowie ein sogenanntes Möglichmacher-Ticket für 20 Euro. Der Mehrbetrag des teureren Tickets kommt dem Hospiz und der DRK-Obdachlosenhilfe zugute.

Tickets sind erhältlich bei Harburg-Info in der Hölertwiete 6, bei Kreuz & quer am Schlossmühlendamm 30–32 sowie beim DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg in der Rote-Kreuz-Straße 3–5. (cb)