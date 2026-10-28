Große Pläne für altes Fabrikgelände: Harburg redet mit

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Harburg. Spätestens als sich die Stadt Ende 2022 per Vorkaufsrecht zusammen mit der Karstadt-Immobilie das Freudenberger Areal sicherte war klar, dass die ein wenig heruntergekommenen Hallen aus rotem Backstein eine besondere Bedeutung für die Harburger Stadtentwicklung haben. Tatsächlich startete Projektentwickler IBA Hamburg GmbH wenig später eine Machbarkeitsstudie für die künftige Nutzung der rund 5,7 Hektar großen Immobilie zwischen Seevestraße und der Niederelbebahn. Jetzt gibt es sogar schon den Entwurf für den Bebbauungsplan Harburg 76, er wird am Montag, 9. November öffentlich vorgestellt.

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Die besondere Bedeutung des Areals ergibt sich aus der Lage zwischen Harburger Innenstadt, Binnenhafen und Bahnhof Harburg. Dazu kommt der strukturelle Wandel in Industrie und Gewerbe. Als die Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH 2020 in ihren Neubau an der Schlachthofstraße zog, war das Areal frei für eine neue Nutzung. Inzwischen gibt es Überlegungen, hier Teile der geplanten Tech City Hamburg anzusiedeln.

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Schon im 19. Jahrhundert war hier die Firma Koebers Eisen- und Bronzewerke ansässig. Sie stellte Maschinen für die Speiseölraffination und die Kautschukwarenindustrie her. Es folgten die Harburger Eisen- und Bronzewerke AG (HEB), die bis zum Zweiten Weltkrieg Maschinen für die Öl- und Fettindustrie, Kälteanlagen sowie Einrichtungen für die Gummi- und Kautschukverarbeitung produzierten.

Das Freudenberger-Areal liegt am Rand des Binnenhafens an der B73 und der Bahnstrecke. Foto: Bittcher

Nach dem Krieg wurden auf dem Gelände weiterhin Maschinen für die Reifenproduktion sowie für die Speiseölherstellung gefertigt, ab 1984 übernahm die Firma Krupp mit dem späteren Hamburger Wirtschaftssenator Frank Horch die Geschäfte. Er wechselte dann zu Harburg-Freudenberger und organisierte auch deren Umzug in die Schlachthofstraße.

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Die öffentliche Plandiskussion findet am Montag, 9. November im Sozialen Dienstleistungszentrum, Harburger Rathausforum 1, ab 19.30 Uhr statt. Schon ab 19 Uhr kann dort Informationsmaterial eingesehen werden. (ag)