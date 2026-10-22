Grüne informieren über Wärmepumpen im Kulturpalast Harburg

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Harburg. Energieexpertinnen und Energieexperten der Grünen beantworten am Donnerstag, 29. Oktober, Fragen rund um Wärmepumpen, Photovoltaik und Sanierungen. Die Veranstaltung im Kulturpalast, Rieckhoffstraße 12, beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

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Im Mittelpunkt stehen technische und finanzielle Aspekte des Einbaus von Wärmepumpen. Auch Fragen zu Fördermöglichkeiten für andere Sanierungsmaßnahmen wie Dach, Fassade oder Fenster sind laut Ankündigung willkommen.

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Miriam Block, Bürgerschaftsabgeordnete aus Harburg (Grüne), wirbt für den Besuch der Veranstaltung. „Während die Bundesregierung Gelder kürzt und Verunsicherung stiftet, ist unser Ziel in Hamburg klar: Klimafreundliches Heizen muss für alle Menschen möglich und bezahlbar sein”, sagt Block.

Förderung soll ausgebaut werden

Nach Angaben von Block gilt dies sowohl für Mieterinnen und Mieter als auch für Menschen mit Wohneigentum. Sie verweist darauf, dass die Nachfrage nach Wärmepumpen in Hamburg in den vergangenen Jahren gestiegen sei. Das Hamburger Heizungsförderungsprogramm unterstütze diesen Trend, so Block weiter. Der Fördertopf sei deshalb bis Ende des Jahres um sechs Millionen Euro aufgestockt worden.

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Ab 2027 solle das Programm so weiterentwickelt werden, dass Menschen mit wenig Geld beim Umstieg auf eine Wärmepumpe besonders unterstützt werden, kündigt Block an. „Auf unserer Veranstaltung können Sie all die praktischen Fragen und vielleicht die ein oder anderen Bedenken klären”, sagt sie. (tj)