Grünkohlessen der CDU: 150 Gäste und zwei Redner im Rönneburger Park

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Harburg/Rönneburg. Der Ausbau von Schienen, Straßen und Brücken kommt nach Ansicht von Christoph Ploß zu langsam voran. Beim Grünkohlessen der CDU Harburg im Restaurant Rönneburger Park forderte der CDU-Politiker und Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Verkehrsausschuss mehr Tempo bei großen Infrastrukturprojekten. „Auch der Neubau der Köhlbrandbrücke dauert viel zu lange”, sagte Ploß. Die A26-Ost müsse schnell realisiert werden, zudem brauchten die deutschen Häfen mehr finanzielle Unterstützung vom Bund. „Deutschland muss schneller werden”, fasste er seine Forderung zusammen.

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Zu dem Essen hatte Rainer Bliefernicht zum 30. Mal eingeladen. Mit der Veranstaltung des CDU-Ortsverbands startet traditionell die Grünkohl-Saison in Harburg. Unter den Gästen waren unter anderem Franziska Wedemann, Vorsitzende des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden, Hafenmanager Gunther Bonz, Gildekönig Thomas Michel, Marmstorf-Schützenkönig Carsten Exner, Ehrenhandwerksmeister Dierk Eisenschmidt, Melanie-Gitte Lansmann vom Lüneburg Marketing, die CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Birgit Stöver sowie HTB-Präsident Michael Armbrecht.

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Dr. Christoph Ploß, Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus. Foto: Bittcher

Einen weiteren Schwerpunkt des Abends setzte Thomas Willner, Professor für Verfahrenstechnik an der Hochschule für angewandte Wissenschaft. Er stellte seinen Ansatz für die Energiewende vor und forscht unter anderem an der Umwandlung von Abfällen in Erdölersatz. „Es ist Zeit für eine Rohstoffwende. Wir haben die Technologie dafür”, sagte Willner.

Reicht der Strom für die Energiewende?

Nach Einschätzung des Professors reicht die aktuelle Stromversorgung nicht aus, um vollständig auf Wärmepumpen und Elektromobilität umzusteigen. Damit mahnte er zur Vorsicht bei einem zu schnellen Umstieg ohne ausreichende Energiebasis.

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Gastgeber Bliefernicht eröffnete den Abend als erster Redner mit einem Appell an die demokratischen Parteien. „Wenn wir uns als demokratische Parteien gegenseitig zerlegen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn am Ende die politischen Ränder davon profitieren, und damit meine ich vor allem die AfD”, sagte Bliefernicht. Mit Blick auf Berlin fügte er hinzu, ihn schaudere es.

Kritik an langsamen Behörden

Auch lokal fand Bliefernicht deutliche Worte: Er sprach sich für eine schnelle Entscheidung beim Abrigado-Umzug aus. „Diese Schwerfälligkeit der Behörden erleben wir nicht nur beim Abrigado, sie zieht sich durch viele Bereiche”, betonte er.

Ploß, der auch Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus sowie Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Hamburg ist, machte sich zudem für eine Beschleunigung großer Bauvorhaben wie der neuen Köhlbrandbrücke stark. „Die Deutschen Häfen müssen finanziell besser ausgestattet werden”, forderte er abschließend. (cb)

Dr. Christoph Ploß, Birgit Stöver und Gunther Bonz. Foto: Bittcher