Grünkohlessen der Gilde: Das sind die drei neuen Knopfsergeanten

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Harburg. Drei Männer tragen künftig goldene Knöpfe am Revers ihrer Schützenjoppe: Marcel Fahje, Mirco Kleesiek und Nico Thonfeld sind am Freitagabend offiziell in die Knopfsergeanten-Vereinigung der Harburger Schützengilde aufgenommen worden. Die Zeremonie fand beim traditionellen Grünkohlessen im Privathotel Lindtner in Heimfeld statt.

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Die Knopfsergeanten-Vereinigung vereint Mitglieder der 1528 gegründeten Gilde, die sich besonders verdient gemacht haben. Erkennbar sind sie an den goldenen Knöpfen am Revers ihrer Schützenjoppe sowie an einem Hirschfänger, einem Jagdmesser, das sie tragen dürfen. Ihre Insignien hatten die drei neuen Knöpfe bereits beim Kommers im Rahmen des Vogelschießens der Gilde erhalten.

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Zu den neuen Mitgliedern der Garde des Königs zählen der 47-jährige Marcel Fahje vom SC Scharnhorst, der 44-jährige Mirco Kleesiek vom Schießclub Herzog Otto und der 51-jährige Nico Thonfeld vom SC Ernst Richter.

Wer noch dabei war

Arik Petrich, Vorsitzender der Knopfsergeanten-Vereinigung, begrüßte neben rund 45 Knöpfen auch zwei Könige: Fahnenjunker-König Leon Schmidt und Gilde-Majestät Thomas Michel nahmen ebenfalls am Abend teil.

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Bevor die Feier im Restaurant „Hofgarten” des Hotels richtig begann, stand die traditionelle „Grünkohl-Probe” an. Vorstand Werner Krug und Petrich besuchten gemeinsam mit den neuen Knöpfen und dem Gildekönig den Küchenchef des Hotels, Sebastian Lohmann. Dort durften sie das Gemüse probieren, das bereits mehrere Tage in der Hotelküche gekocht hatte.

Langjährige Mitglieder geehrt

Für 25-jährige Mitgliedschaft in der Knopfsergeanten-Vereinigung wurden Michael Diekhoff, Jörg Geffke und Alfred Gögel geehrt. Jörg Thürmer gehört den Knöpfen bereits seit 40 Jahren an.

Der nächste Termin der Harburger Gilde steht bereits fest: Am Samstag, 12. Dezember, feiert die Gilde den Winterball im Heimfelder Hotel Lindtner. (cb)