Grünkohlessen des Handwerks: ZDH-Präsident Jörg Dittrich fordert bessere Rahmenbedingungen

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Harburg. Viele Gäste, leckerer Grünkohl und ein prominenter Gastredner: Am Mittwochabend fand das traditionelle Grünkohlessen des Harburger Handwerks statt. Mehr als 150 Gäste folgten der Einladung der Handwerkskammer Harburg in den Elbcampus.

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In Harburg ist es eine schöne Tradition, das Jahr mit dem feierlichen Grünkohlessen des Harburger Handwerks ausklingen zu lassen. Unter anderem folgten Bezirksamtsleiter Christian Carstensen, Ehren-Handwerksmeister Dierk Eisenschmidt, Heinke Ehlers (Grüne) sowie Rainer Bliefernicht und Uwe Schneider (beide CDU) der Einladung von Bezirkshandwerksmeister René Rückert.

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Im Mittelpunkt des Abends standen die Ehrung der Landessieger aus dem Bezirk durch den Präsidenten der Handwerkskammer Hamburg, Hjalmar Stemmann und der Festvortrag vom Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Jörg Dittrich, der als Ehrengast dabei war.

Handwerkspräsident Jörg Dittrich findet deutliche Worte

Dittrich stellte in seinem Vortrag die Frage voran, ob in Interviews mit ihm stets die Themen zur Sprache kämen, die für das Handwerk relevant seien. Fragen über Politik und die „Brandmauer“ an ihn nähmen viel Raum ein, während die konkreten Anliegen der rund sechs Millionen Beschäftigten im Handwerk oft zu kurz kämen. Obwohl die wirtschaftliche Lage im Handwerk derzeit alles andere als erfreulich sei.

Die Ehrung der Landessieger aus dem Bezirk durch den Präsidenten der Handwerkskammer Hamburg, Hjalmar Stemmann (links). Foto: Bittcher

Zu viel Bürokratie, zu hohe Kosten: Das Handwerk schlägt Alarm

Als zentrale Belastungen nannte Dittrich die hohen Lohnzusatzkosten und den bürokratischen Aufwand, etwa durch die Bonpflicht. Im Koalitionsvertrag sei eine tatsächliche Abschaffung der Bonpflicht in Aussicht gestellt worden — stattdessen sei im September 2026 eine Umwandlung vom Papierbon hin zu einer digitalen Belegbereitstellungspflicht ab 2028 beschlossen worden. Damit werde Bürokratie nicht abgeschafft.

Jörg Dittrich (links) und Hjalmar Stemmann (rechts) begrüßen Bezirksamtsleiter Christian Carstensen. Foto: Bittcher

Senkung der Stromsteuer

Auch beim Thema Energie forderte Dittrich Entlastungen für das Handwerk ein. Der ZDSH-Präsident sprach sich dafür aus, die Senkung der Stromsteuer für alle Betriebe im Handwerk und Mittelstand zu beschließen, da viele Werkstatt- und Servicebetriebe bislang leer ausgehen.

Blick von der Empore auf Gäste und Redner. Foto: Bittcher

Kürzungen bei der Ausbildung sorgen für Kritik

Besonders scharf kritisierte der ZDH-Präsident Kürzungen von rund zehn Millionen Euro bei der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU). Diese gingen zulasten der Ausbildung und könnten die Kosten für die Betriebe erhöhen. Langfristig bestehe dadurch die Gefahr, dass die Ausbildungsbereitschaft sinke – mit Folgen für die Fachkräftesicherung.

ZDH-Präsident Jörg Dittrich fordert bessere Rahmenbedingungen fürs Handwerk. Foto: Bittcher

Digitalisierung und Wandel: Auch das Handwerk muss sich verändern

Gleichzeitig machte Dittrich deutlich, dass auch das Handwerk Veränderungen annehmen müsse. Demografischer Wandel und Digitalisierung ließen sich nicht aufhalten. Entscheidend sei, sich auf die Entwicklungen einzustellen und einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Auch die Handwerksorganisation müsse sich weiterentwickeln; Veränderung sei zwar anspruchsvoll, könne aber Kraft und Mut freisetzen.

Rentendebatte im Sinne der jüngeren Generation

Mit Blick auf junge Menschen und die zunehmende Hinwendung zu politischen Rändern forderte Dittrich auch von der Politik Veränderungsbereitschaft. So sollte bei der Rentendebatte stärker über die Bezugsdauer und die Belastung der jüngeren Generationen gesprochen werden, statt ausschließlich über Beitragsjahre.

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Mit Zuversicht und Humor in die Zukunft blicken

Zum Abschluss warb Dittrich für mehr Zuversicht. Öffentliche Debatten sollten nicht allein von negativen Schlagzeilen geprägt sein. Zuversicht sei wichtig, um Ängste vor der Zukunft und vor einem sozialen Abstieg zu überwinden. Mit einem augenzwinkernden Zitat von Eugen Roth erinnerte er daran, dass Veränderung und Alter alle betreffen – und dass eine Portion Humor dabei helfen kann. (cb)