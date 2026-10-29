Grusel, Grusel, Halloween: Unsere schaurigen Tipps für Harburger Gruselfans

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Harburg. In wenigen Tagen ist in Harburg wieder das große Gruseln angesagt: Am Sonnabend, 31. Oktober, ist nicht nur der Reformationstag, sondern auch Halloween. Nicht nur Kinder finden großen Gefallen an dem Fest mit gruseligen Verkleidungen, Kürbissen und Dekorationen — auch viele Erwachsene mögen diesen Spaß.

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Für Grusel-Fans hat harburg-aktuell.de einige Halloween-Tipps zusammengestellt:

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Fischhalloween: In der Fischhalle im Binnenhafen gibt es Sonnabend, 31. Oktober, Lieder zum Fürchten, Mörder-Balladen und gruselige Moritaten. Der Liederabend der besonderen Art startet um 20 Uhr. Basso-Bänkelsänger Arne ‚Tingel’ Theophil, Hofkomponistin Eva Engelbach und Hafenchanteuse Stella Morgenstern fischen ertrunkene Lieder aus dem Binnenhafen und laden ein zu einer fröhlichen Grusel-Party, um alle bösen Geister zu vertreiben. Gespenster, Dämonen und andere Lebewesen sind zu diesem haarsträubenden Spektakel willkommen, gern auch verkleidet und bemalt. Der Eintritt kostet 22 Euro.

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Halloween auf dem Energieberg: Die letzte Gelegenheit in diesem Jahr: Der Energieberg Georgswerder lädt zu Halloween mit Spiel, Spaß und Überraschungen ein. Zum Abschluss der Saison verwandelt er sich am Samstag, den 31. Oktober 2026, von 12 bis 16 Uhr in eine schaurig schöne Halloweenkulisse. Familien, Kinder und Halloween-Fans erwartet ein sowohl fröhlicher als auch gruseliger Nachmittag mit abwechslungsreichen Mitmachaktionen, kleinen Überraschungen und einer außergewöhnlichen Atmosphäre.

Old Dubliner: Im Irish Pub in der Lämmertwiete wird zwei Tage Halloween zelebriert: Am Freitag rockt Rico Bowen ab 21.30 Uhr den Pub und am Sonnabend steigt die Karaoke Halloween Party um 19 Uhr.

Glühwürmchen-Fahrt: RC-Autofahren in Verbindung mit Gruselspaß gibt es an zwei Tagen in Eißendorf. Am 31. Oktober und am 1. November jeweils ab 12 präsentieren sich der RC Motorsportpark Harburg und 3Elements RC e.V. im Lichtenauer Weg 7 im Halloweengewand. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt, dazu warme und kalte Getränke. Das Vereinsheim wird beheizt und bietet auch bei Wind und Wetter einen Rückzugsort. Fahrende Gäste, Zuschauer und Interessierte sind selbstverständlich herzlich willkommen.

Halloween-Häuser: Einen Ausflug Wert sind die Halloween-Häuser rund um Strucksbarg, Hainholzweg und Große Straße. Unseren Artikel Gruselspaß in Eißendorf: Die Halloween-Häuser sind wieder da gibt es mit einem Klick hier: Gruselspaß in Eißendorf: Die Halloween-Häuser sind wieder da

Freier Eintritt ins Museum: Am Samstag, 31. Oktober, können Besucher das Archäologische Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg kostenlos besuchen. Der freie Eintritt gilt von 10 bis 17 Uhr sowohl für die Archäologische Ausstellung am Harburger Rathausplatz 5 als auch für die neue Sonderausstellung „Zeitreise Hamburg” am Museumsplatz 2. (cb)