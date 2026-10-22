Harburg bekommt Super-Spielplatz: Areal im Göhlbachtal wird urzeitliche Bewegungswelt

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Harburg. Harburg bekommt einen neuen Superspielplatz: Der Spielplatz an der Steinikestraße im Göhlbachtal wird zur urzeitlichen Spiel- und Bewegungswelt umgebaut. Im vierten Quartal 2027 soll der neue Spielplatz fertig sein.

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Bereits jetzt gehört der Spielplatz zu den beliebtesten in Harburg. Obwohl er in die Jahre gekommen ist, ist er meistens gut besucht. Auch seine Lage direkt in der Grünanlage Göhlbachtal am Ütschendiek macht ihn zu etwas besonderem.

Der Spiel- und Bolzplatz an der Steinikestraße im Göhlbachtal wird ab Montag, 26. Oktober, umgebaut und für die Bauzeit gesperrt. Unter dem Motto „Urzeit und Dinosaurier” entsteht dort eine neue Spiel- und Bewegungswelt für Kinder und Jugendliche. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2027 geplant.

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Zunächst starten vorbereitende Arbeiten: Der Bauzaun wird aufgestellt, zudem stehen Abriss- und Bodenarbeiten sowie eine Kampfmittelsondierung an. Diese Phase soll etwa zwölf Wochen dauern. Erst danach beginnt die eigentliche Herstellung der neuen Spielangebote.

Während der gesamten Bauzeit gilt tagsüber ein Halteverbot auf der Steinikestraße einschließlich der Wendekehre im Bereich der Kleingärten. Wie das Bezirksamt mitteilt, steht noch nicht fest, wie viel der Umbau kosten wird.

Was mit dem beliebten Kamel passiert

Das bekannte Kamel auf dem Spielplatz, auf dem schon viele Harburger zwischen den Höckern gesessen haben, wird abgebaut und instandgesetzt. Anschließend bekommt es wieder einen Platz auf dem neuen Areal.

Das bekannte Kamel wird abgebaut, instandgesetzt und bekommt dann wieder einen Platz auf dem neuen Areal. Foto: Bittcher

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Herzstück des künftigen Spielplatzes wird eine Kletterlandschaft mit einer Riesenrutsche in Dinosaurier-Form. Größere Kinder können dort klettern, balancieren und hangeln. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Kletter‑, Turn- und Rutschlandschaften sowie ein Kletternest. Für kleinere Kinder entsteht eine eigene Kletter‑, Rutsch- und Balancierwelt mit Spielsand.

Neue Angebote für Sport und Erholung

Hinzu kommen eine Schaukelarena und ein erweiterter Trampolinparcours. Eine Picknickwiese, Bänke und weitere Sitzelemente sollen zum Verweilen einladen. Für Sportbegeisterte entstehen neue Tischtennisplatten. Der Bolzplatz lässt sich künftig längs und quer bespielen, bekommt eine angrenzende Streetballfläche und einen neuen EPDM-Gummibelag.

Die Pläne für den Umbau stammen aus einem mehrstufigen Beteiligungsverfahren, das von Juli bis November 2023 lief. Fast 200 Menschen brachten sich damals ein, darunter Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern sowie eine siebte und eine vierte Schulklasse umliegender Schulen. Viele ihrer Anregungen flossen in die Planung ein, insbesondere der Wunsch nach dem Thema „Urzeit und Dinosaurier”. (cb)