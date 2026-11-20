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Harburg. Vereiste Autoscheiben und glatte Straßen haben Autofahrer in der Nacht zu Freitag beschäftigt. Wer sein Fahrzeug im Freien geparkt hatte, musste vielerorts zunächst den Eiskratzer ansetzen, bevor die Fahrt losgehen konnte.

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Die eisigen Temperaturen lösten zugleich den ersten größeren Einsatz des Winterdienstes in dieser Saison aus. Seit den frühen Morgenstunden sind rund 150 Einsatzkräfte und Fahrzeuge der Stadtreinigung Hamburg (SRH) unterwegs.

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Die Mitarbeiter streuen vorrangig wichtige Hauptverkehrsstraßen, Strecken mit Buslinienverkehr sowie ein ausgewähltes Radwegenetz. Die SRH teilt mit, dass es trotz der Einsätze weiterhin glatt sein könne, und bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht.

Wer ist für die Gehwege zuständig?

Für Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der SRH liegen, sind grundsätzlich die Anlieger verantwortlich. Das geht aus dem Flyer „Winterdienst in Hamburg” der Stadtreinigung hervor. Die SRH appelliert an alle Anlieger, ihrer Verantwortung nachzukommen, um die Sicherheit für alle Bürger zu gewährleisten.

Anlieger müssen die Gehwege vor ihrem Grundstück von Eis und Schnee befreien. Dabei muss ein Streifen von mindestens einem Meter Breite frei bleiben, bei starker Frequentierung mehr. Bei Eckgrundstücken reicht die Pflicht bis zur Bordsteinkante. Für diese Arbeiten haben die Anlieger am Freitag Zeit bis 8.30 Uhr.

Welche Streumittel sind erlaubt?

Auf Gehwegen dürfen keine Tausalze verwendet werden, erlaubt sind nur abstumpfende Stoffe. Die Beschaffung der Streumittel und des gegebenenfalls nötigen Equipments gehört laut SRH ebenfalls zur Verpflichtung der Anlieger.

Weitere Informationen zum Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg finden sich unter stadtreinigung.hamburg/winterdienst. (cb)