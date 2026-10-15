Harburg: Sorge um bauliche Mängel im Phoenix-Viertel

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Harburg. Die Harburger SPD-Fraktion will wissen, wie es um die Bausubstanz der Häuser im Phoenix-Viertel bestellt ist. Der Hauptausschuss der Bezirksversammlung hat einen entsprechenden Antrag der Fraktion beschlossen. Die Fachstelle für Wohnraumschutz soll nun einen Bericht über den Zustand der Gebäude im Viertel vorlegen.

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Anlass ist unter anderem eine kürzlich erfolgte Begehung eines älteren Wohnhauses in der Reinholdstraße. Grund dafür war der schlechte bauliche Erhaltungszustand des Gebäudes.

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Im Phoenix-Viertel stehen überwiegend Häuser, die mehr als 100 Jahre alt sind. Mehrere davon befinden sich sichtbar in einem schlechten Zustand. Zuletzt hatten Medienberichte über die Zwangsräumung einsturzgefährdeter älterer Häuser in Altona Diskussionen über die Bausubstanz in solchen Vierteln ausgelöst.

Was die SPD mit dem Bericht erreichen will

„Wir brauchen diesen Überblick. Es ist bekannt, dass es an einigen Stellen im Phoenix-Viertel erhebliche Probleme mit dem baulichen Zustand von Gebäuden gibt”, sagt Nicole Hartmann (SPD), Fachsprecherin für Wohnraumschutz im Regionalausschuss Harburg. Sie hofft, durch den Bericht eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sich extreme Fälle wie in Altona auch in Harburg verhindern lassen.

Das Hamburgische Wohnraumschutzgesetz schreibt vor, dass Wohnraum sich jederzeit in einem Zustand befinden muss, der seine Nutzung ohne erhebliche Beeinträchtigungen zulässt. Zuständig dafür ist eine Behörde beim Bezirksamt. Sie soll auf Instandsetzung und die Einhaltung von Mindestanforderungen hinwirken und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.

Welche Befugnisse die Behörde hat

Entspricht ein Gebäude nicht den Mindestanforderungen an erträgliche Wohnverhältnisse, kann die Behörde anordnen, einen Zustand herzustellen, der diesen Anforderungen genügt. Besteht eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnnutzung oder die Gefahr einer solchen, kann sie zudem unverzügliche Arbeiten zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Wohnnutzung anordnen.

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Der Wohnraumschutz soll außerdem verhindern, dass Wohnraum zweckentfremdet wird, etwa durch eine Vermietung als Ferienwohnung. (tj)