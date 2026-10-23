Harburg und Halloween: Polizei wieder in Alarmbereitschaft

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Harburg. Die Polizei Hamburg bereitet sich auf einen Großeinsatz am Samstag, 31. Oktober, vor. Hintergrund sind Aufrufe zu Demonstrationen, die nach Ausschreitungen in Frankreich und Italien auch für Hamburg kursieren. Die deutschen Sicherheitsbehörden richten ihren Blick deshalb verstärkt auf diesen Tag.

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Die Gruppe „Gen‑Z” ruft an Halloween zu einer Kundgebung ab 14 Uhr vor dem Hamburger Rathaus auf. Seit Tagen verbreiten sich entsprechende Aufrufe über TikTok, Telegram und weitere Social-Media-Plattformen.

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In Harburg sorgte die Halloween-Nacht in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Jugendliche lieferten sich dort ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei und setzten Böller sowie Raketen gegen die Beamten ein.

Im vergangenen Jahr blieb es in Harburg dagegen vergleichsweise ruhig. Als Grund dafür gilt die hohe Polizeipräsenz, die am 31. Oktober vor Ort war.

Ruhe durch Präsenz

Auch in diesem Jahr will die Polizei in Hamburg mit starker Präsenz auftreten und plant zudem den Einsatz von Drohnen. Ziel ist es, Ausschreitungen wie in Frankreich in Hamburg zu verhindern.

Gewerkschaft stärkt Beamten den Rücken

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Hamburg warnt vor möglichen Ausschreitungen und sichert den eingesetzten Kräften ihre Unterstützung zu. „Wer friedlich feiern oder demonstrieren will, soll das tun. Aber wer meint, Bilder der Zerstörung aus Frankreich nach Hamburg holen zu können, hat sich gewaltig getäuscht”, sagt Lars Osburg, Landesvorsitzender der GdP Hamburg.

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Die Kolleginnen und Kollegen hätten bereits ganz andere Lagen bewältigt, so Osburg weiter. „Wer sie angreift, wird eine konsequente Antwort erleben. Das konsequente und verhältnismäßige Einschreiten hat unsere volle Rückendeckung”, sagt Osburg. (tj)