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Harburg. 50 Weihnachtssterne und eine acht Meter hohe, beleuchtete Weihnachtstanne schmücken ab Montag, 23. November, die Harburger Innenstadt und den Kanalplatz im Binnenhafen. Die Beleuchtung bleibt bis zum 11. Januar 2027 stehen.

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Die offizielle Eröffnung findet am Montag, 23. November, um 18 Uhr in der Hölertwiete statt. Harburg Marketing lädt gemeinsam mit den beteiligten Auszubildenden zu einer Eröffnungsfeier mit anschließendem Get-together ein, zu der alle Anwohner willkommen sind.

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Harburg Marketing setzt das Beleuchtungsprojekt seit mehreren Jahren zusammen mit Auszubildenden von Horst Busch um. Die Nachwuchskräfte planen und organisieren die Beleuchtung eigenständig und sammeln dabei Erfahrung in Projektkoordination und eigenverantwortlichem Arbeiten.

Was auf dem Rathausplatz geboten wird

Vom Donnerstag, 19. November, bis zum 28. Dezember 2026 wird der Rathausplatz zum Weihnachtsmarkt. Harburg Marketing gestaltet die Kulturbühne erneut gemeinsam mit der WAGS Hamburg Events GmbH, mit Chören, Blasorchestern und gemeinsamem Liedersingen.

Zu den geplanten Programmpunkten zählen Auftritte der Harburger Turmbläser aus den Rathausfenstern, die Aktion „Harburg singt!“ am 12. Dezember sowie eine Nikolausaktion mit Stiefelabgabe am 5. Dezember. Vom 19. bis 22. November malen der Stadtmaler Ralf Schwinge und Sly vom Habibi-Atelier zudem live ein rund vier Meter großes Kunstwerk auf dem Markt.

Weihnachtsstübchen und Wunschzettel-Werkstatt

Am Samstag, 5. Dezember, verwandelt sich die Harburg Info von 12 bis 18 Uhr in ein Weihnachtsstübchen. Besucher können bei Punsch oder Glühwein eine Signierstunde mit Ralf Schwinge erleben und den Baumkuchen von Dierk Eisenschmidt probieren.

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Im Habibi-Atelier in den Harburg Arcaden können Kinder und Erwachsene am selben Tag von 12 bis 18 Uhr Weihnachtswünsche gestalten. Zwischen 14 und 15 Uhr besucht der Weihnachtsmann die Werkstatt und bringt Schokolade sowie Clementinen vom Harburger Wochenmarkt mit. Anschließend zieht er mit der Eiskönigin und einer Zuckerstange durch die Innenstadt.

Basteln, Kalendertürchen und Geschenkideen

Wer am 5. Dezember keine Zeit hatte, kann am Sonntag, 6. Dezember, von 13 bis 18 Uhr in der KulturWerkstatt Harburg Baumschmuck und Wunschzettel basteln. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit der steg Hamburg mbH Harburger Binnenhafen statt. Den fertigen Baumschmuck können die Teilnehmer anschließend an der Weihnachtstanne am Kanalplatz aufhängen.

Ab dem 1. Dezember 2026 öffnet zudem der Harburger Adventskalender täglich ein neues Türchen. 24 Unternehmen und Einrichtungen bieten Rabatte oder kleine Geschenke an, etwa einen kostenlosen Augencheck bei Optiker Schmidt am 19. Dezember oder eine portugiesische Nata im Café Ria de Aveiro am 12. Dezember. Organisiert wird der Kalender von Unternehmer ohne Grenzen e. V. gemeinsam mit Harburg Marketing.

Vom 16. November bis zum 18. Dezember 2026 ist in der Harburg Info außerdem wieder der Baumkuchen von Dierk Eisenschmidt erhältlich. Neu im Sortiment ist der Harburg-Kalender 2027 von Ralf Schwinge, gedruckt von der Schüthe Druck GmbH in einer Auflage von 300 handsignierten Exemplaren zum Preis von 20 Euro.

Antonia Marmon, Geschäftsführerin von Harburg Marketing e.V., sagt: „Ich freue mich auf die Vorweihnachtszeit und besonders darauf, dass wir als Harburg Marketing mit so zahlreichen stimmungsvollen Aktionen zum Harburger Weihnachtsprogramm beitragen können. Es ist großartig zu sehen, dass so viele Akteure mit Herzblut dabei sind und gemeinsam dafür sorgen, dass Harburg in der Adventszeit im schönsten Licht erstrahlt.” (cb)