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Harburg. Der Vorplatz des Harburger Bahnhofs soll nicht nur attraktiver, sondern auch fit für den Klimawandel werden. Das will die Deutsche Bahn. Sie wird unterstützt von der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, die sich an den Umbaukosten von rund drei Millionen Euro beteiligen will.

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Im Stadtentwicklungsausschuss ist jetzt ein konkreter Plan für den Umbau vorgestellt worden. Das Fazit: Die rund 5.000 Quadratmeter vor dem Bahnhof werden neu aufgeteilt, dafür wird rund die Hälfte aller Stellplätze gestrichen. Und: Der Bezirk hat bei der Gestaltung des Vorplatzes seines „Hauptbahnhofs“ nichts zu melden.

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Dass sich vor dem Bahnhof einiges ändern wird, war spätestens nach der Machbarkeitsstudie klar, die die Landschaftsarchitekten vom Büro bgmr im September 2025 vorgestellt hatten. Die DB InfraGo, die nach eigenen Angaben „die Zukunft der deutschen Eisenbahninfrastruktur gestaltet“, hatte bei Ideen für einen attraktiven, klimaangepassten Bahnhofsvorplatz in Auftrag gegeben.

Verkehrsbehörde kassiert Beschluss der Bezirksversammlung

Die Bezirkspolitiker sahen sich die Ergebnisse an, freuten sich über mehr Grün, fanden aber den Verlust von rund der Hälfte aller 44 Stellplätze wenig praxisnah. Wenige Tage später forderte die Bezirksversammlung mehrheitlich den Erhalt aller Stellplätze. Aber: Die Verkehrsbehörde kassierte den Beschluss wieder ein. Begründung: Auf dem Vorplatz fehlten Halteflächen, die „ein geordnetes Bringen und Abholen von Fahrgästen mit Privat-Pkw sowie das On-Demand-Angebot hvv hop ermöglichen. Zudem besteht ein Bedarf an einem Lieferbereich für die im Bahnhof ansässigen Geschäfte und Gastronomiebetriebe sowie für Schienenersatzverkehre“.



Der Bahnhofsvorplatz ab 2028. Grafik: Planstatt Senner

Gut ein Jahr später hat das Architekturbüro Planstatt Senner jetzt konkrete Pläne vorgelegt. Demnach werden auf dem Vorplatz „die Flächen im Dreiklang Mobilität, Ökologie und Aufenthalt entwickelt“. Dabei spiele das Hauptportal des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes eine zentrale Rolle: „Die Sichtachsen sind historisch und aktuell wichtig für die Orientierung, besonders die diagonale Verbindung zum ZOB ergibt sich dabei als zentraler Entwurfsgegenstand.“

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CDU warnt vor Verkehrschaos

CDU-Fraktionschef Rainer Bliefernicht hat sich auch einen Tag nach der Präsentation im Stadtentwicklungsausschuss nicht beruhigt: „Der Hinweis auf die vielen hundert Stellplätze in den umliegenden Parkhäusern ist hanebüchen.“ Die seien zum Teil 15 Gehminuten entfernt, andere seien nach 20.30 Uhr geschlossen. Vor allem aber werde es in den kommenden zehn Jahren umfangreiche Bauarbeiten an den Elbquerungen geben, sodass viele Fernzüge in Harburg enden werden. Bliefernicht: „Das gibt ein Chaos!“

Harburger Bezirkspolitik ist machtlos

Tatsächlich können weder die Harburger CDU noch andere Kritiker dieser Pläne etwas ausrichten können. Der Bahnhofsplatz ist nämlich Bahngelände und da darf ihr eigentlich niemand reinreden. „Es zeigt aber auch, wie machtlos wir als Bezirk sind“, sagt Bliefernicht. (ag)